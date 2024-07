Rafael Piovezan entrega área de bem-estar e lazer no Planalto do Sol / Areião

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, entregou, na noite desta sexta-feira, a área de bem-estar e lazer do Planalto do Sol, conhecida como Areião.

A obra, que era esperada pela população há 30 anos devido ao abandono do local, contou com a construção de campo de futebol society, quadra de basquete street, quadra de vôlei de areia, playground infantil, academia ao ar livre, pista de caminhada, além de novo paisagismo e iluminação em LED.

Mais notícias da cidade e região

Em sua fala, Rafael destacou a importância de espaços de lazer e esporte para as famílias e destacou, também, as recentes obras inauguradas no município na área da saúde, principalmente. Nesta semana, Rafael entregou o complexo de saúde do Jardim Europa e no mês de junho, entregou o Centro de Referência em Saúde da Mulher, que após aberto, já realizou mais de 700 atendimentos e em pouco mais de três semanas, foram 568 consultas e 176 exames e procedimentos.

O prefeito citou também o Reino dos Dinossauros, implementado no Parque dos Ipês. A atração gratuita já está recebendo famílias de toda a região e promete colocar Santa Bárbara no radar regional de turismo.