Grupo Germânica promove lançamento do novo BMW X2 em Piracicaba

A concessionária Germânica BMW realizou nesta quinta-feira, 4/7, em Piracicaba, o lançamento do novo BMW X2. O evento de apresentação do novo modelo reuniu convidados, que conheceram em primeira mão todos os detalhes da nova geração do X2 no Brasil.

Esportivo e confortável, especialmente devido ao seu design coupé, o novo BMW X2 tem um interior elegante, com teto solar elétrico de vidro e amplo BMW Curved Display. O teto de vidro panorâmico torna o interior ainda maior.

O modelo a gasolina do BMW X2 xDrive20i M Sport produz impressionantes 204 cv em estrada, com uma velocidade máxima de 213 km/h. Ele vai de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos.

O câmbio é automatizado de sete marchas e a tração integral. A alavanca de mudança de marchas apresenta acessibilidade ideal, elevada no console central, e o seu design elegante combina perfeitamente com o interior do carro.

LEDs de última geração nos faróis dianteiros, luzes traseiras, luzes de condução diurna e luzes de presença brilham quando o veículo está parado e em movimento. As lanternas traseiras também possuem tecnologia LED.

Para quem quer conhecer mais sobre o novo BMW X2, a Germânica BMW Piracicaba está localizada na Avenida Doutor Cássio Paschoal Padovani, 1314, Morumbi.

Sobre o Grupo Germânica

O Grupo Germânica está há 53 anos no mercado e é uma das maiores redes de concessionárias do Interior de São Paulo. Tem 40 lojas no estado de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. www.grupogermanica.com.br