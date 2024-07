Prefeito Chico inaugura Parque Natural com trilha para caminhada e bike

O prefeito Chico Sardelli inaugurou nesta sexta-feira (5) o Parque Natural Nilton Pinto Duarte, na Avenida Raphael Vitta, nº 2.222, na região dos bairros Dona Judith e Catharina Zanaga. Foram investidos cerca de R$ 1,2 milhão para viabilizar a estrutura entregue à população.

“Esse é um espaço de preservação que recebeu toda a infraestrutura para oferecer lazer e o contato com a natureza. Também já revitalizamos diversas praças, valorizando os espaços públicos, conservando as áreas naturais, para que as famílias tenham opções para fazer atividades ao ar livre e possam usufruir das benfeitorias. Parabéns ao secretário Fábio e sua equipe, a todos os secretários, à família do Nilton Duarte pelo apoio e colaboração”, disse o prefeito Chico.

O parque, com cerca de 100 mil m² de extensão, conta com o Centro de Educação Ambiental, iluminação de LED, calçamento com acessibilidade, Espaço Pet Legal, quadra de esportes de areia, playground, sanitários com acessibilidade, cercamento e calçamento com espaços para árvores, que recebeu plantio de ipês brancos, amplo estacionamento, trilha ecológica para pedestres com 1,8 mil metros e, por meio de parceria com o Gorilas Bike Park, uma trilha de 4,5 mil metros para a prática de mountain bike. O local ainda recebeu bancos, troca da caixa de areia para as crianças, serviços de podas e jardinagem.

“A nossa gestão está realizando muitas melhorias em todas as áreas. Esse Parque Natural é um exemplo das intervenções que estamos promovendo para tornar Americana uma cidade melhor para todos. É um local muito agradável, onde as famílias poderão trazer suas crianças para brincar e até seus pets para passear. Isso é qualidade de vida. Gratidão à família Nilton Duarte. Agradecemos aos parceiros neste projeto, ao Gorilas Bike Park, e seguimos avançando para a realização de mais melhorias na cidade”, afirmou o vice-prefeito Odir Demarchi.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, destacou a importância do espaço para a população. “Essa é uma entrega muito importante para o meio ambiente. É um local de preservação em primeiro lugar. Promovemos uma série de melhorias para valorizar e conservar este importante espaço verde e de lazer da cidade. A população terá uma área de recreação e o contato com a natureza, com espaço para os pets, e um Núcleo de Educação Ambiental para ações educativas, além de quadra de areia e brinquedos para as crianças, proporcionando segurança e tranquilidade aos pais. Obrigado, prefeito Chico e vice Odir, pelo apoio e confiança em nosso trabalho, parceiros, vereadores, secretários e família Duarte”, disse Fábio.

Camilo Garcia, representante do Gorilas Bike Park, falou da criação do parque. “Na construção da estrutura do parque conseguimos transformar em realidade um sonho antigo. Agradeço o prefeito Chico, vice Odir e secretário Fábio pela conquista para a cidade, após 12 anos de expectativa”, lembrou Camilo.

Karina Duarte, filha de Nilton Duarte, representou a família e agradeceu a homenagem ao pai. “Em nome da minha família, em nome do meu pai Nilton, agradeço este presente. Obrigada prefeito, Chico, vice Odir, secretário Fábio e ao Gorilas, que faz um trabalho lindo e é referência na cidade e no Estado”, observou Camila.

As obras foram viabilizadas com recursos da Prefeitura e de quatro contrapartidas de empresas pela instalação de empreendimento no município, dentro das Condições de Aceitação de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).