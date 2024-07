A nova UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HMNO (Hospital e Maternidade Municipal de Nova Odessa) vai se chamar “Dr José Lourenço Jorge Alvarenga”, em homenagem a um dos mais conhecidos e atuantes médicos da Rede Municipal de Saúde.

O anúncio foi feito pelo prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) durante a inauguração da nova unidade, na manhã desta sexta-feira (05/07/2024), na presença do médico urologista. Imediatamente após inaugurada, a Unidade já recebeu seu primeiro paciente, no início da tarde desta sexta-feira.

A nova UTI

A UTI Municipal foi viabilizada pela atual gestão municipal via acordo de contrapartidas com a Midas Incorporadora e Administradora Ltda, do empresário José Messias Sposito – que foi representado na cerimônia de inauguração pelo seu filho, José Junior.

A empresa investiu cerca de R$ 2,5 milhões na obra civil do prédio, que foi então equipado pela Prefeitura.

São cinco leitos, incluindo um de isolamento, totalmente equipados com o que há de mais moderno na área. A operacionalização da UTI Municipal ficou a carga da empresa contratada Alfamed, do renomado médico cardiologista Maurício Ferreira – cuja equipe também participou da inauguração, assim como grande parte da equipe do HMNO.

O novo anexo, construído e equipado “do zero” pela atual gestão municipal, fica na Rua Waldemar Ignowski, s/n, no Bosque dos Cedros – ao lado do Hospital.

“É mais um sonho realizado, podermos entregar essa UTI Municipal para quem mais precisa. Diziam que era impossível, que Nova Odessa não comportava uma UTI, que era caro demais. Mas para quem quer salvar vidas, não importa o custo. Porque a vida não tem preço.

E nada mais justo do que fazer essa homenagem a um profissional que trabalha há mais de 30 anos na nossa Rede Municipal de Saúde para salvar vidas, com todo o amor e carinho, mesmo sem ter uma UTI – que é o doutor Lourenço”, afirmou o prefeito Leitinho.

“Essa homenagem, para mim, é motivo de muito orgulho, ainda mais porque nosso Hospital tem um corpo técnico brilhante e dedicado, que também dá seu sangue pela nossa Saúde. Nós, do Hospital Municipal, já sofremos muito esperando vagas em UTI da região, mas agora está aqui. Não precisamos mais ficar apelando à CROSS (Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde) por uma vaga, não precisamos mais ver morrer gente na nossa frente (quanto se aguarda uma vaga em outro hospital de referência). A nossa UTI está começando, ela foi feita para todos, e vamos colaborar para que ela seja sempre cada vez melhor, nós todos, Nova Odessa unida para que essa cidade seja cada vez melhor”, agradeceu o doutor Lourenço, bastante emocionado – e falando em nome de toda a equipe.

Participaram da inauguração também o vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho), os vereadores Marcia Rebeschini, Professor Antonio Teixeira, Oseias Jorge, Sebastião Gomes dos Santos, Paulinho Bichof e Silvio Natal, a secretária municipal de Saúde Adriana Welsch, o adjunto Gleberson Miano, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Miranda, o ex-prefeito José Mario Morais, a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Maria de Fátima Godoy – a Chiquita – e muitas outras autoridades e lideranças comunitárias e religiosas.

