A Seleção Brasileira entra em campo na noite deste sábado (6) para tentar a vaga na semifinal da Copa América. O time comandado por Dorival Júnior enfrenta o Uruguai, em Las Vegas, a partir das 22 h (horário de Brasília).

O Grupo Globo transmite nas diversas plataformas o jogo decisivo. Caso a partida termine empatada no tempo normal, a classificação será decidida nos pênaltis.

O atacante Endrick será a principal novidade. Ele foi confirmado na sexta-feira (5) por Dorival Júnior para substituir Vinicius Junior. O jogador vai cumprir suspensão automática por ter recebido o segundo cartão amarelo na competição no empate contra a Colômbia, terça-feira (4), em Santa Clara, na Califórnia.

“Perdemos um jogador importante, mas ganhamos um jogador que vem despontando, buscando uma oportunidade. Quem sabe seja aí o momento do Endrick”, afirmou Dorival Júnior ao anunciar a escalação de Endrick, que fará a sua primeira partida como titular da Seleção.

Endrick chegou bem na seleção

O atacante de 17 anos tem nove jogos e três gols com a Amarelinha. A outra novidade será a entrada do lateral Arana no lugar de Wendell.

Antes do início da fase mata-mata, o Brasil ficou em segundo lugar na fase de grupos. O time somou cinco pontos, com uma vitória e dois empates.

O Brasil tenta conquistar o 10º título da Copa América. A Seleção ganhou cinco das últimas dez edições da competição (1997, 1999, 2004, 2007 e 2019).

O técnico Dorival Júnior prevê um grande jogo em Las Vegas e descartou estar ansioso para o confronto decisivo neste sábado.

“Vou agir com a mesma tranquilidade de sempre. Sei o que compõe o equilíbrio e o alcance de resultados de uma equipe. Esse trabalho pode surpreender muita gente ainda até o fim da Copa América”, disse o treinador

“.Não quero que o jogo do Uruguai seja encarado como um definidor. Caso aconteça a nossa passagem, também não estaremos satisfeitos, com mil maravilhas, estaremos muito preocupados com os próximos confrontos e com os ajustes que o time precisa. Podemos acelerar as etapas. O trabalho está evoluindo, mesmo que as pessoas não queiram enxergar’, acrescentou.

