O influenciador digital Wesley Alemão, conhecido por seus milhões de seguidores no Instagram, recentemente se tornou assunto nas redes sociais ao exibir um inchaço incomum na cabeça após realizar um transplante capilar.

O episódio, descrito com humor pelo próprio influenciador, resultou de uma falha em seguir as orientações médicas após o procedimento, especialmente quanto à necessidade de dormir em uma posição adequada para evitar inchaços.

Segundo a Dra. Juliane Viana, médica especializada em transplante capilar, os cuidados pós-operatórios são fundamentais para garantir o sucesso da cirurgia e evitar complicações.

Médica explica cabeção do influenciador

“É extremamente importante que o paciente siga todas as orientações prescritas após o transplante, como dormir em ângulo de 45 graus, evitar abaixar a cabeça e fazer compressas frias na região da testa”, explica.

O não cumprimento dessas recomendações, como no caso de Wesley, pode resultar em inchaços severos e retardar o processo de recuperação. “No caso dele, o inchaço ocorreu porque o líquido injetado durante a cirurgia não foi drenado adequadamente, consequência de não manter a postura recomendada”, acrescenta a especialista.

A Dra. Juliane alerta que, apesar de efeitos como o de Wesley serem temporários, a falta de cuidados adequados pode impactar diretamente os resultados estéticos.

“Esses cuidados pós-operatórios visam não só a recuperação rápida, mas também o sucesso da cirurgia. Medidas simples, como o uso de uma almofada anatômica e o cumprimento rigoroso das orientações médicas, fazem toda a diferença para o resultado final”, afirma.

Além dos cuidados com a postura, é essencial que os pacientes sigam as orientações sobre o uso de medicamentos, como antibióticos, para prevenir infecções, e mantenham-se hidratados para facilitar a recuperação. “Infelizmente, muitos pacientes não compreendem a importância dessas orientações e acabam enfrentando complicações evitáveis”, lamenta a Dra. Juliane.

A médica também destaca a necessidade dos profissionais de saúde serem transparentes com seus pacientes sobre as exigências do pós-operatório, evitando criar expectativas irreais de um processo simples e sem cuidados. “Casos como o do Wesley devem servir de alerta para a importância de seguir todas as recomendações médicas, afinal, o sucesso de qualquer procedimento cirúrgico está na responsabilidade compartilhada entre médico e paciente”, conclui.

Wesley, por sua vez, manteve seu bom humor diante da situação, fazendo piadas nas redes sociais sobre o inchaço. No entanto, o episódio reforça a importância de se atentar às orientações pós-operatórias para garantir a segurança e eficácia dos procedimentos estéticos.

