Gol aposta no corredor Brasil Argentina pro verão

A Argentina figura como o mais importante mercado internacional da GOL Linhas Aéreas. Essa trajetória, na qual a empresa conquistou tradição e a confiança de seus Clientes, teve início em 2005 e nunca parou de evoluir, seja na demanda crescente por viagens de lazer e negócios, seja na expansão de frequências, horários, destinos e aeroportos, levando mais comodidade e proporcionando uma melhor experiência de viagem aos passageiros.

Para a próxima alta temporada de verão, no período que vai de dezembro deste ano a fevereiro de 2025, a GOL expande a oferta de assentos no corredor Brasil-Argentina em 35%, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Entre dezembro/24 e fevereiro/25, a GOL terá 16 diferentes rotas vigentes entre os dois países, reforçando sua presença marcante no mercado argentino.

O número absoluto de voos, de 1º de dezembro/24 a 9 de março/25, é de 2.829. Já entre 16 de dezembro/24 e 9 de março/25, período considerado como alta temporada pela companhia, são 2.518 voos.

A GOL atende cinco aeroportos e quatro importantes destinos no país vizinho: Aeroparque (AEP) e Ezeiza (EZE), em Buenos Aires, capital, além das cidades de Córdoba (COR), Rosário (ROS) e Mendoza (MDZ). A partir dos aeroportos argentinos são servidas 10 cidades brasileiras.

“O mês de janeiro de 2025, no altíssimo verão, será o de maior oferta histórica de voos da GOL entre o Brasil e a Argentina, com 182 mil assentos disponibilizados e 16 decolagens diárias em cada sentido, chegando a superar o recorde anterior da própria Companhia, de janeiro de 2018. Trabalhamos para oferecer aos nossos Clientes brasileiros e argentinos a mais potente conectividade durante toda a alta temporada, para que encontrem facilidade e Segurança em seus deslocamentos e uma experiência de viagem gratificante”, afirma Bruno Balan, gerente executivo de Planejamento de Malha Aérea da GOL.

“Esse aumento histórico na oferta de vagas em voos da Argentina para o Brasil é excelente notícia para quem trabalha com o turismo no nosso País”, afirma o ministro do Turismo, Celso Sabino. “É reflexo do trabalho de todos que acreditam no crescimento deste importante setor da nossa economia”, ressalta.

“Temos a expectativa de uma temporada de verão com recordes de chegadas de turistas internacionais, e o investimento da GOL na expansão da conectividade com a Argentina vai ser fundamental para esse resultado, afinal os argentinos são os que mais visitam nosso País”, destaca Marcelo Freixo, presidente da Embratur. “O turista que chega pela GOL consegue acessar todos os principais destinos turísticos brasileiros através de voos diretos ou conexões rápidas e inteligentes”, completa.

A forte demanda por viagens no concorrido período de verão levou a Companhia a planejar os seguintes incrementos de malha aérea, encurtando ainda mais as distâncias entre o Brasil e a Argentina:

Os voos da GOL são operados com as modernas aeronaves Boeing 737, que, em configuração internacional, têm capacidade para até 176 passageiros.

Os bilhetes entre Brasil e Argentina já estão disponíveis no site e aplicativo da GOL, nas lojas GOL nos aeroportos, pelo site e aplicativo da Smiles, pelo telefone da Central de Relacionamento (0300 115 2121) e nas agências de viagem.

GOL Premium Economy e benefícios

Todos os voos internacionais da GOL contam com opção de aquisição da classe GOL Premium Economy, espaço no qual o Cliente conta com ainda mais espaço para as pernas, maior reclinação da poltrona, assento do meio bloqueado, acúmulo maior de milhas, duas peças de bagagem despachadas gratuitamente, além de serviço de bordo mais elaborado, com refeições quentes e bebidas alcoólicas.

Os Clientes podem comprar passagens internacionais da GOL em dinheiro e acumular milhas da Smiles, o programa de fidelidade da Companhia com a mais completa plataforma de viagem, ou resgatar passagens pelos canais da Smiles utilizando suas milhas, ou ainda na opção Smiles & Money, que junta milhas com dinheiro. Atualmente, a Smiles conta com mais de 50 parceiros em 160 países que voam para mais de 1.600 destinos.