Óleo de abacate nos sorvetes e a perda de peso

Abacate neles- Com o verão se aproximando, cresce a procura por opções de sobremesas refrescantes e saborosas, que saciem a vontade de comer doce, mas sem prejudicar a boa forma.

Nesse contexto, a farmacêutica Giselle Sell, pioneira na formulação de sorvetes saudáveis e fundadora da empresa Terapia&Sabor, destaca o uso do óleo de abacate como um dos principais ingredientes no preparo de sobremesas voltadas para quem deseja manter a saúde e perder peso de forma equilibrada.

De acordo com a especialista, “o grande diferencial do óleo de abacate é que ele não só proporciona uma textura mais cremosa ao sorvete, mas também faz com que as pessoas se sintam saciadas por mais tempo, o que auxilia no controle do apetite.”

Conhecido por suas propriedades nutricionais, o óleo de abacate é um aliado poderoso na promoção da saciedade. Rico em ácidos graxos monoinsaturados – que são as “gorduras boas” –, ele auxilia no equilíbrio dos níveis de colesterol e prolonga a sensação de saciedade após o consumo, tornando-se uma excelente opção para quem deseja controlar a fome.

Com o aumento da demanda por alimentos saudáveis pelos consumidores, especialmente durante o verão, o mercado de sorvetes voltado para este nicho também tem crescido significativamente. Segundo projeções da Euromonitor International, o mercado de alimentos saudáveis no Brasil deve crescer 27% até 2025.

Atualmente, o país ocupa a 7ª posição entre os maiores mercados globais de alimentos e bebidas saudáveis. “Cada vez mais as pessoas estão buscando opções que unam prazer e saúde, e o uso do óleo de abacate na composição de sorvetes saudáveis é a escolha perfeita para compor receitas que proporcionem isto”, afirma Giselle.

A fórmula perfeita (abacate)

Em busca de uma formulação saudável e saborosa, Giselle Sell desenvolveu uma receita inovadora de sorvete que combina óleo de abacate, whey protein isolado e fibra solúvel, resultando em um preparo de baixa caloria em comparação a um sorvete tradicional. Segundo a farmacêutica, essa combinação de ingredientes foi idealizada para potencializar os benefícios nutricionais da sobremesa, permitindo o seu consumo não apenas como uma opção de sobremesa, mas também como um alimento nutritivo e equilibrado, em razão da sua composição nutricional. “O whey protein é uma fonte de proteína de alta qualidade que auxilia na manutenção da massa muscular e aumenta a saciedade. Estudos mostram que dietas ricas em proteínas podem reduzir o apetite drasticamente. Já a fibra solúvel, por sua vez, ajuda a retardar a digestão, promovendo uma sensação de saciedade prolongada e melhorando a função intestinal. Juntas, essas propriedades fazem do sorvete uma opção nutritiva e funcional para quem busca perder peso de maneira saborosa, ideal para ser consumida como parte de uma dieta balanceada, sem abrir mão da textura e do sabor”, esclarece a profissional.

O passo a passo completo da base da formulação e das receitas de sorvete com o uso de óleo de abacate podem ser encontrados no site www.gisellesell.com, onde estão detalhados todos os ingredientes, as etapas das preparações e os utensílios necessários. O material oferece orientações claras para quem deseja produzir a sobremesa em casa ou para comercializar, garantindo uma experiência prática e acessível para quem busca alternativas saudáveis na alimentação.

Giselle Sell, farmacêutica e fundadora da Terapia&Sabor, é pioneira na produção de sorvetes saudáveis e terapêuticos direcionados para pequenos empreendedores, além de públicos específicos, como pacientes bariátricos, diabéticos e pessoas em tratamento oncológico. Seus cursos já capacitaram mais de 2 mil alunos em todo o Brasil nos últimos anos.

Para mais informações sobre as receitas e cursos oferecidos pela “Terapia&Sabor”, acesse: www.instagram.com/sellgiselle e www.gisellesell.com