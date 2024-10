Caixa e Corinthians assinam acordo pra pagar estádio

A CAIXA, o Sport Club Corinthians Paulista, a Arena Itaquera S.A. e a Fiel Torcida, assinaram, nesta sexta-feira (18), em São Paulo, Protocolo de Intenções sobre dívida contraída pela Arena Itaquera S.A. junto ao banco.

A CAIXA apoia os esforços entre o clube e a torcida organizada em busca de alternativas para que a Fiel Torcida contribua financeiramente na amortização da dívida.

A assinatura do protocolo contou com a presença do ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha; do presidente do Banco, Carlos Vieira; e da diretoria do Corinthians e da Gaviões da Fiel.

Após tratativas entre a torcida organizada e a Arena Itaquera S.A., o banco vai analisar proposta das entidades. A ação tem como objetivo apoiar os esforços para amortização da dívida até sua efetiva liquidação.

