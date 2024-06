Inscrições para a 5ª edição do Mãe Americanense vão até 30 de junho

As inscrições para a 5ª edição do programa Mãe Americanense, realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, estão abertas até 30 de junho no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br) ou nos CRASs (Centros de Referência de Assistência Social).

A ação contempla gestantes entre 14 e 22 semanas de gravidez, em acompanhamento pré-natal, moradoras de Americana há pelo menos um ano, com renda familiar per capita de até meio salário mínimo e que estejam inscritas no Cadastro Único.

A 5ª edição será realizada no período de 15 de julho a 27 de setembro, com encontros e atividades a cada 15 dias. As gestantes participarão de diversas ações e dinâmicas e receberão orientações sobre saúde, gestação, aleitamento materno, planejamento familiar e desenvolvimento humano.

O programa é desenvolvido em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, CRASs e entidades parceiras do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, destaca a importância do atendimento e acompanhamento das gestantes do município. “Este programa foi criado na gestão do prefeito Chico Sardelli especialmente para dar suporte às gestantes em situação de vulnerabilidade social e fortalecer os vínculos entre a mãe e o bebê e a rede de apoio. Durante as atividades, as participantes recebem informações importantes sobre a gestação e, no encerramento, todas recebem os kits de enxoval para auxiliar nos cuidados após o nascimento das crianças”, explica Juliani.

A 4ª edição do Mãe Americanense, iniciada em abril, será concluída na próxima semana, com a entrega de enxoval às gestantes participantes. Os kits são compostos de carrinhos de bebê, banheira, bolsa maternidade, roupas, fraldas, produtos de higiene, entre outros itens. O programa conta com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social.

