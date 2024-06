Identidade visual do Santa Bárbara Rock Fest 2024 homenageia o rock do interior

A identidade visual da 7ª edição do Santa Bárbara Rock Fest homenageia a figura do “roqueiro do interior“, misturando acessórios clássicos do gênero musical com símbolos do interior de São Paulo. As ilustrações são assinadas pela barbarense Amanda Miranda, que ficará responsável por ilustrar as peças de comunicação do Festival, além de espaços “instagramáveis” e ativações. O Maior Festival de Rock independente do interior paulista acontecerá entre os dias 23 e 25 de agosto, no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita.

A artista visual já atendeu clientes no mercado nacional e internacional, como Netflix, MUBI, Companhia das Letras, O Globo e UOL. “Acho muito curiosa e interessante essa intersecção de culturas, especialmente por ter sido uma roqueira de interior na minha adolescência. É notável que no rock existe essa intersecção também. Do ‘Cowboys From Hell’, do Pantera, passando pelo ‘Dude Ranch’, do Blink-182, até o dueto de Fresno com Chitãozinho & Xororó, para citar alguns”, explicou a ilustradora.

As peças, de acordo com Amanda, são resultado de estudos e têm como objetivo mostrar que as duas culturas se misturam e se fortalecem em uma manifestação única. “Trouxe uma série de artes cheias de movimento, apelo pop com cores vibrantes e uma pitada de senso de humor”, afirmou a artista gráfica.

De acordo com o material de defesa apresentado, algumas patterns (padrões para aplicação) também trazem referências ao jingle consolidado pelo público pelo trecho “Todas as tribos. Todos os sons”, enfatizando sua diversidade que vai do “emocore” ao “heavy metal”.

O lettering, que é o desenho das letras, foi criado a partir da inspiração de rabiscos e pixos irregulares imitando logos de bandas de rock. Por sua vez, a aplicação das artes nos copos desta edição em tons mais insólitos e geométricos buscam referenciar a atmosfera das cores do “trash metal” e do “punk”.

A ilustradora também ressaltou o fato de realizar um trabalho dentro de sua cidade natal. “Fui convidada para fazer as ilustrações do Festival. Mesmo já atuando há quase 10 anos na área de ilustração, nunca havia feito algo para um cliente de minha cidade natal. Então, o pedido foi peculiar por ter essa proximidade biográfica”, complementou Amanda.

Artista

Por suas obras, Amanda foi finalista do Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos na categoria Arte, em 2020. No ano seguinte, foi listada como destaque na categoria de Arte e Arquitetura da Forbes 30 Under 30, 2021. Destacou-se na cena contemporânea de quadrinhos por suas HQs que abordam violência, gênero e horror corporal. Conquistou Prêmio Grampo, Prêmio Dente e foi finalista do Prêmio HQMix. Em 2024 participa da antologia Braba, que será lançada nos Estados Unidos em junho pela editora Fantagraphics.

Evento

A 7ª edição do Santa Bárbara Rock Fest será nos dias 23 de agosto, a partir das 18 horas, e nos dias 24 e 25 de agosto, a partir das 13 horas, no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita. Pitty, Fresno, Sepultura, Gloria, Raimundos e Viper serão os headliners.

Outra atração nesta edição 2024 é uma roda gigante 100% gratuita – ativação da Leuven, patrocinadora do evento. O equipamento possui 25 metros de altura e 16 cabines que possibilitarão uma vista panorâmica do Complexo Usina Santa Bárbara.

Visando ampliar a grade de programação, as bandas de Santa Bárbara d’Oeste terão um palco cativo na 7ª edição do Festival. Denominado “Cidade do Rock”, expressão popularmente usada pelos amantes do gênero, o sexto palco se juntará com os cinco já existentes: “Terra”, “Água”, “Jam”, “Gig” e “Air”.

O evento conta com a realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio da Leuven, Maravilhas do Lar e Denso, apoio da Raízen, Tivoli Shopping, Unimed Santa Bárbara Americana e SOS Telecom, media partner com a EPTV, G1, Rádio Santa Bárbara FM e Atomcore Studio e produção cultural Xekmat – Promoções e Eventos.

Todas as informações do evento estão disponibilizadas no site (rockfest.culturasbo.com).

