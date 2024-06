Sensitiva diz que Tony Ramos terá que fazer nova cirurgia e preocupa fãs do ator

A vidente Izadora Morais, que é chamada de “sensitiva dos famosos”, tirou as cartas para o ator Tony Ramos, de 75 anos, e revelou, entre outras coisas, que o veterano da TV deverá passar por mais uma cirurgia.

O ator já fez duas cirurgias no crânio recentemente e segue em recuperação. Ao Fantástico, da TV Globo, a esposa do artista, Lidiane Barbosa, explicou que encontrou o marido desmaiado em casa e o levou para o hospital. Tony foi diagnosticado com um acúmulo de sangue entre o cérebro e o seu revestimento externo.

“Ele terá que passar por mais uma cirurgia. É outra coisa, vão examiná-lo e ele precisará de mais um procedimento. As cartas dizem que não é algo perigoso, que não mudará a rotina dele”, explicou. “Mas será delicado. Ele ficará apreensivo, mas nenhum mal acontecerá”, prevê.

Ainda segundo a cartomante, que já fez previsões certeiras sobre Silvio Santos, Ana Castela e Yasmin Brunet, o ator não está correndo risco de morte.

“O que apareceu para mim é que ele ficará bem. Apesar de ter que se submeter a mais uma cirurgia, será algo pontual. Ele vai conseguir se recuperar e dar a volta por cima. Podem ficar sossegados”, garante. Mesmo assim a previsão preocupou os fãs do ator nas redes sociais.

