Ampélio Gazetta, em Nova Odessa, ganha duas novas lombofaixas

Atendendo a pedidos da própria comunidade escolar, o Setor de Trânsito da Prefeitura de Nova Odessa instalou nesta semana mais duas faixas elevadas de pedestres – equipamento também conhecido como “lombofaixa” ou “faixa da vida” – em frente às Faculdades Network, nas duas pistas da Avenida Ampelio Gazzetta, altura do nº 200, no Lopes Iglesias.

“Tem havido alguns pequenos acidentes de trânsito neste local, algumas colisões leves nos horários de entrada e saída de alunos. As faixas elevadas são importantes porque, além de reforçarem a prioridade do pedestre, também trazem uma redução na velocidade dos veículos, trazendo mais segurança para todos”, explicou a autoridade municipal de Trânsito, Benedito Goes Neto.

Desde o início de 2021, sempre com o apoio da Coden Ambiental, o Setor de Trânsito da Prefeitura já instalou diversas “lombofaixas” em pontos do sistema viário de Nova Odessa considerados de maior risco para pedestres, principalmente aqueles com mobilidade reduzida – como crianças, idosos e cadeirantes.

A estrutura é uma lombada de superfície plana com uma faixa de pedestre em cima, e tem o objetivo de reduzir a velocidade dos carros que passam pelo local, gerando mais segurança no trânsito, por exemplo, para evitar atropelamentos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

Ganharam “faixas da vida” locais como o Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa, a APAE no Parque Klavin, o trecho urbano da Rodovia Rodolfo Kivitz, na altura do nº 1.600 (entre o Jardim Éden e o Jardim Primavera), a Avenida Industrial Oscar Berggren, no Parque Industrial Recanto, e o “baixadão” da Avenida Ampelio Gazzetta, entre o Jardim Éden/Jardim Maria Helene e o Green Village – local onde estão surgindo diversos empreendimentos comerciais e habitacionais, entre eles o novo Centro Operacional da Desktop Internet, que vai gerar 1.500 empregos na cidade e, assim, atrair um grande fluxo de veículos e pedestres no trecho.

“Lembrando que a faixa elevada é como uma ‘ponte’ que liga uma calçada à outra, facilitando para quem mais precisa cruzar a via com segurança, como pessoas idosas e crianças, além de diminuir a velocidade dos veículos”, reforçou Goes.

Além disso, o equipamento melhora as condições de mobilidade, acessibilidade e segurança dos pedestres nas vias públicas, amplia a visibilidade dos pedestres durante a travessia, por estarem em um plano mais elevado, e também faz o controle da velocidade segura dos automóveis nas ruas em qualquer circunstância, mesmo sem a presença de pedestres.

Também é mantida permanentemente uma “força-tarefa” de reformulação da sinalização de solo (pintura de guias e faixas) nas entradas, ruas e cruzamentos mais movimentados da cidade, sempre com o objetivo de aumentar a segurança dos pedestres nestes pontos.

LEIA + NOTÍCIAS