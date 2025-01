Inscrições para processo seletivo da Escola de Música de Americana vão até 4 de fevereiro

Vão até o dia 4 de fevereiro as inscrições do processo seletivo 2025 para os cursos de formação promovidos pela Escola Municipal de Música “Heitor Villa-Lobos”, vinculada à Secretaria de Cultura e Turismo de Americana. São 76 vagas disponíveis. As inscrições devem ser feitas por meio do site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br, clicando no banner respectivo.

São oferecidos cursos de violino, viola clássica (de orquestra sinfônica, não a caipira), violoncelo, contrabaixo acústico, flauta transversal, clarineta, saxofone, trompa, trompete, trombone, bombardino, tuba, piano, percussão e técnica vocal.

Os cursos têm duração de oito semestres, com início em 10 de março. A carga horária é de até seis horas e meia semanais e, para cursos de instrumento, é obrigatório o uso de instrumento musical próprio durante as aulas. Os detalhes constam no edital disponibilizado no site da Prefeitura.

A lista dos candidatos aprovados na primeira fase do processo seletivo será publicada no dia 10 de fevereiro. A segunda etapa, composta por encontros presenciais, ocorre entre os dias 17 e 21 do próximo mês. A divulgação da lista de aprovados será em 25 de fevereiro.

“A Escola Municipal de Música forma profissionais de alta qualidade em cursos oferecidos gratuitamente, o que é motivo de muito orgulho para Americana”, declarou a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

Informações adicionais estão disponíveis no site da Prefeitura de Americana e na secretaria de Cultura e Turismo, pelo telefone (19) 3408-4800. A Escola Municipal de Música “Heitor Villa-Lobos fica” no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil, 1.293.

