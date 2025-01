A vidente Izadora Morais recebeu uma mensagem intimidadora de um famoso jogador de futebol brasileiro. Nela, o craque a proíbe de fazer qualquer previsão envolvendo seu nome ou de sua família. Ainda diz, em tom ameaçador, para que a sensitiva não volte a comentar sobre uma suposta traição.

No passado, Izadora revelou que o tal jogador traiu a esposa e que o caso viria à tona. Ela também previu um novo deslize do atleta nas próximas semanas. O caso, segundo Izadora, vai dividir a família dele, tomar os noticiários, além de causar indignação no público.

Fala a vidente

“Ele quer me censurar, mas esquece que é uma pessoa pública e que a espiritualidade me mostra tudo. Se fosse mentira, ele nem se importaria. Ele que respeite a mulher. Ele tem medo! Está com a energia baixa, um pouco apagado. Talvez por isso tenha a intenção de me ameaçar. Sobre as previsões, não tem erro. Ele vai trair de novo”, avisa.

Izadora conta que essa é a primeira vez que um famoso a ameaça e diz que não vai deixar de fazer as previsões para artistas. A sensitiva garante que tem ética, é responsável com todos que atende e tem empatia ao fazer as revelações. Ela inclusive discursou recentemente sobre isso ao receber o ‘Prêmio Estrelas do Ano’, que reconhece personalidades da internet.

“Minhas previsões são responsáveis, certeiras e diretas. Não exponho traumas, tragédias pessoais ou mortes, por exemplo. No caso desse jogador, por exemplo, sequer citei o nome dele na traição, mas dei pistas, é claro. A carapuça serviu”, comenta. “Seguirei com a minha missão, sem medo de censura e de ameaças”, diz.

Izadora Morais ganhou os holofotes há quase dois anos, quando acertou uma série de previsões, incluindo a entrada de Yasmin Brunet no BBB, o afastamento de Silvio Santos da TV, o casamento de Ana Hickmann com Edu Guedes, a ida de Boninho para o SBT, além de filhos para Zezé Di Camargo e para o funkeiro MC Daniel.

