Internacional conclui maior venda da história do futebol feminino brasileiro

O Sport Club Internacional concluiu as negociações para a venda da atacante Priscila, 20 anos, ao América do México. Esta é a maior transação da história do futebol feminino brasileiro e uma das maiores do mundo, com um valor de R$ 2,8 milhões. Além disso, o Inter garantiu o recebimento de 20% de valor em venda futura e receberá bônus adicionais conforme o desempenho da atleta.

“A venda da atleta Priscila ocorreu através de uma negociação conduzida com muita responsabilidade, clareza e critério entre os clubes e os representantes da jogadora, sabendo da grandeza das condições e visando a abertura do mercado de transferências para o futebol feminino do Inter.

Buscamos ter o devido cuidado na condução da negociação, levando em consideração a importância da atleta para o Clube. Estamos orgulhosos pela concretização da negociação e que ela traga ainda mais desenvolvimento para as Gurias Colaradas. Desejamos muito sucesso para a atleta”, ressaltou Luiza Parreiras, Gerente de Futebol Feminino do Inter.