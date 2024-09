O candidato a prefeito de Sumaré Henrique do Paraíso esteve nesta quinta-feira(26), em um compromisso oficial no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

Como vice-prefeito de Sumaré e Coordenador Regional do Partido Republicanos, o candidato atendeu ao convite do Governador Tarcísio de Freitas, reforçando seu compromisso político e partidário. Contudo, a agenda impediu o candidato de participar do debate promovido pela CBN e G1.

Na oportunidade, foram alinhados temas essenciais como habitação, segurança e desenvolvimento econômico, sempre buscando novas oportunidades para melhorar a qualidade de vida da população. É através desse trabalho consolidado em conjunto que o candidato busca garantir uma Sumaré mais próspera e justa para todos.



“Nosso plano para Sumaré é ambicioso e focado em resultados. Estamos determinados a implementar um governo técnico e eficiente, priorizando a geração de emprego e renda, além de melhorias nas áreas de saúde, educação e infraestrutura. Entre nossas principais iniciativas, destacam-se a construção do Hospital Municipal, a ampliação do transporte público, a criação de novas escolas e a valorização da segurança pública com tecnologia e treinamento. Queremos, também, promover a inclusão social e garantir que todos tenham voz ativa nas decisões que impactam suas vidas”, explicou Henrique.

“Com a confiança e a participação de todos, vamos transformar Sumaré em um lugar melhor para viver. Temos a competência e a determinação necessárias para conduzir essa mudança. Conto com vocês nessa jornada! É 10!”, afirmou Henrique.

