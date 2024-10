Calor e intestino preso? Essa receita de sorvete fit com fibras (e sem banana!) vai salvar seu dia!

O calor está dominando o país e um sorvetinho cai super bem. Mas essa sobremesa deliciosa pode ser muito calórica por vir carregada de açúcares e gorduras, que não fazem nada bem à saúde.

Pensando em ajudar quem quer se refrescar e, de quebra, ainda dar um up na saúde intestinal, a nutricionista da Dr. Shape, Cíntia Moser, elaborou uma receita de sorvete fit, proteico, sem açúcar, com fibras para auxiliar o intestino a funcionar e sem banana. “A maioria das receitas de sorvete natural usa a banana para dar cremosidade e isso acaba deixando todos os sorvetes com o mesmo gosto. Essa opção que desenvolvemos na Dr. Shape é bem interessante porque preserva melhor o sabor da fruta escolhida”, diz a nutricionista. A Dr. Shape tem duas lojas em Campinas, uma em Indaiatuba e uma em Mococa (veja endereços abaixo).

Além disso, Cíntia destaca a importância de evitar o consumo excessivo de gorduras e açúcares, substituindo-os por opções mais saudáveis e igualmente saborosas. “Os suplementos alimentares, como o Infusion Protein, um blend proteico, são uma excelente alternativa para substituir o açúcar em preparações culinárias, possibilitando uma alimentação mais equilibrada sem abrir mão do prazer de saborear refeições gostosas”, diz ela.

Vamos à receita do Sorvete Fit?

Sorvete Fit de frutas

Ingredientes

200 gramas de fruta in natura congelada (morango, manga ou frutas vermelhas, como amoras, framboesas ou um mix delas)

1 copo de iogurte natural integral

2 scoops de Whey Protein baunilha ou o que mais combinar com o sabor de suas frutas (como morango, frutas vermelhas…). Usamos o Infusion Protein ou o Iconic Iso Pro nas receitas testadas

1 colher de sobremesa de psyllium (fibra alimentar solúvel em pó para auxiliar na saúde intestinal)

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes num processador de alimentos e consuma na hora ou coloque no freezer, retirando 5 minutos antes de comer.

*Infusion Protein é o blend proteico da marca Dr. Shape. Composto pelas principais e melhores fontes de proteína existentes, possui todos os aminoácidos mais importantes para o nosso corpo. Em uma porção de 40g, entrega 25g de proteínas.

* Iconic Iso Pro um Whey Isolado que conta com os principais aminoácidos para melhorar a performance, oferecer mais energia, acelerar a recuperação muscular e preservar a sua imunidade.

