Cemitério de Nova Odessa espera 12 mil visitantes neste fim de semana do Dia de Finados – e pede combate à dengue

O Cemitério de Nova Odessa funciona em esquema especial neste final de semana de Finados, feriado celebrado no dia 02 de novembro. Mesmo com o feriado caindo num sábado neste ano, a gerência do histórico campo santo espera um público de cerca de 12.000 pessoas ao longo dos dois dias, nesta que é uma das datas de maior visitação ao Cemitério ao longo do ano – ao lado do Dia das Mães.

Para atender bem este público, a equipe de manutenção do Cemitério, formada por 8 servidores, atua na preparação do espaço desde a terça-feira, incluindo ações de limpeza geral, roçagem dos canteiros e pintura das vias e estruturas de alvenaria, como o Centro Ecumênico do Cemitério. Esse trabalho só deve terminar nesta quinta-feira, dia 31/10.

Ao longo da semana, o trabalho recebe apoio das equipes da Diretoria de Serviços Urbanos, do Setor de Trânsito e da Secretaria de Meio Ambiente – inclusive com a poda preventiva das árvores que existem no local.

Nas imediações do Cemitério – nas ruas Anchieta, Riachuelo e 1º de Janeiro –, haverá ambulantes oferecendo produtos e serviços aos visitantes, com opções de flores, artesanato, vasos, velas, pastéis e refrigerantes, entre outros. Haverá também uma programação religiosa no Centro Ecumênico ao longo do Finados, promovida por igrejas locais.

“Esperamos este ano em torno de 12.000 mil pessoas visitando o Cemitério neste Finados, por isso vamos funcionar das 7h às 17h, todos os dias. Por isso também, pedimos a colaboração do público para não colocar vasos nos jazigos sem furar o fundo, bem como retirar os plásticos das flores para evitar o acúmulo de água e evitar o surgimento do mosquito da dengue”, orientou Donizete Sando, gestor do local.

De fato, segundo o Setor de Zoonoses, é vedada a colocação de vasos com água parada no interior do local, para evitar a proliferação do mosquito transmissor do vírus da dengue, zika e chikungunya. Quem comprar flores não deve levar o pratinho ao Cemitério. Outro criadouro muito comum são os plásticos que embrulham as flores, que não devem ser deixados sobre as sepulturas.

Aberto em 1908 e situado em uma área da histórica Fazenda do Estado, o Cemitério Municipal de Nova Odessa está localizado na Rua Anchieta, nº 40, no Centro. O segundo portão fica na Rua Heitor Penteado. O Cemitério abre diariamente das 7h às 17h. O espaço histórico conta com cerca de 7 mil sepulturas, com em média duas pessoas enterradas por sepultura. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3476-6483.

Nos últimos anos, sepulturas verticais vêm sendo construídas no local para expandir sua capacidade de atendimento à comunidade, seguindo uma tendência mais moderna de sepultamentos. E a atual gestão municipal vem, desde 2021, estudando o possível interesse de investidores privados, através de um eventual Chamamento Público, na instalação de um novo cemitério em Nova Odessa.