ENEM: saiba o que esperar da prova de inglês

Faltam poucos dias para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). No dia 3 e 10 de novembro, aproximadamente cinco milhões de estudantes farão as provas de Ciências Humanas, Linguagens e redação no primeiro dia. No segundo dia, serão avaliados Ciências da Natureza e Matemática.

Entre as 90 questões do ENEM, estão cinco questões de Língua Inglesa que não podem ser subestimadas, afinal, todos os pontos são necessários para conseguir uma boa nota. De acordo com a professora de Língua Inglesa do Terceirão do Colégio Marista Santa Maria, Angela Lucília Muniz Bilynskyj, a elaboração das questões tem sido aprimorada durante os anos, tornando o exame cada vez mais coerente com as habilidades exigidas.

Ela reforça que o exame não é uma prova de proficiência. “No ENEM, a Língua Inglesa é vista como uma ferramenta para ter maior acesso a tecnologias, informação e culturas. Portanto, não espere questões de conjugação verbal ou análise gramatical, mas sim associação de vocábulos, expressões e muita interpretação de texto”, orienta.

Confira mais dicas para garantir nota máxima no ENEM:

Comece pelo enunciado.

Essa dica vale para além da Língua Inglesa, mas é a mais importante. Antes de começar a ler o texto, veja exatamente o que pede cada questão, prestando atenção aos verbos de comando e palavras-chave. Lembre-se de que se você não ler o enunciado antes, todas as informações do texto passam a ter a mesma importância, deixando as alternativas mais confusas.

Vale lembrar que no ENEM, assim como em diversos vestibulares, o texto estará em Língua Inglesa, porém enunciado e alternativas em Português.

Ideia central do texto X especificidades

Existem duas técnicas de leitura de texto: skimming e scanning e ambas são cobradas durante o ENEM.

Durante o skimming, a intenção da leitura é pela ideia central do texto, ou seja, não se busca um dado específico. Ela se faz necessária em enunciados do tipo “O texto aborda…”, “O texto tem por objetivo…” e até mesmo “O texto evidencia um sentimento…” e pode confundir o candidato, pois as alternativas dessas questões apresentam os exemplos citados nos textos, gerando na pessoa a falsa impressão de que mais de uma alternativa está correta.

Já na interpretação por scanning, a leitura é feita para encontrar pontos e palavras específicas, procurando os chamados organizadores de texto. Ela se faz necessária em enunciados do tipo “A expressão[…] tem o objetivo de” ou “A expressão […] ressalta…”. Nesses casos, o candidato precisa além de entender o contexto geral do texto, compreender a função daquela expressão específica. Caso seja uma palavra que o estudante desconheça, vale a dica do contexto. Veja se após a expressão o texto continua da mesma forma, muda seu tom ou conclui a ideia central.

Estude mais de um tipo de texto

Tirinha, guia de viagem, poema. Qualquer tipo de texto pode cair no ENEM. Então a dica é simples: leia todo tipo de texto antes da prova.

Leia Mais Notícias do Brasil

Para textos informativos, procure a ideia central. Confira quais são as opiniões do autor, qual conclusão é buscada e esteja atento às linking words que podem mudar a direção do texto.

Para tirinhas, vale a ideia da quebra de expectativa. Normalmente existe próximo ao final um quadrinho que faz com que a tirinha toda mude a trajetória antecipada pelo leitor. Foque na palavra que dá essa guinada.

Poemas também valem

Poemas são os textos mais complexos e as questões que também têm recebido maior destaque em provas anteriores. Procure fazer a leitura desse tipo de texto priorizando o sentimento principal. Para as palavras difíceis, tenha muita calma e no caso de palavras desconhecidas, o contexto pode ajudar. E cuidado com as alternativas que são puramente traduções de partes do poema, pois normalmente são as alternativas distratoras.

Quais temas eu posso esperar?

Os textos em inglês são uma caixinha de surpresas, mas alguns temas são recorrentes no exame, justamente por abordarem o inglês como língua franca e não algo específico da cultura estadunidense ou britânica, assim como explica a habilidade de reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística.

Podemos esperar que a Língua Inglesa seja usada no exame para abordar temas como racismo, discriminação, crise de migrantes, sensação de pertencimento ou a falta dele e também questões ambientais como desmatamento e mudanças climáticas. Ao observarmos os últimos anos de provas, percebemos que esses temas surgem em tipos variados de textos, em que a Língua Inglesa é um veículo universal de disseminação de ideias, podendo portanto, ocupar vários espaços de discussão.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP