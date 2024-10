Lucas Lucco detona SkyFit nas redes sociais e vai pra Panobianco

O cantor Lucas Lucco usou suas redes sociais para contar o ocorrido com a rede de academias SkyFit e sua ida para a rede Panobianco.

Segundo o cantor, a parceria começou em 2021 quando a marca tinha “3 ou 4” franquias no interior de São Paulo e ele teria uma porcentagem da marca em troca do uso da sua “imagem, energia, credibilidade, networking e expertise”. O cantor, inclusive, participou de diversas inaugurações da franquias na região de Americana.

Após um trabalho de 2 anos, que seria como um “período de teste” aceito por Lucas, sob o argumento de que o cantor poderia se envolver em alguma polêmica ou não vender nenhuma franquia, a rede saltou para mais de 400 unidades franqueadas, segundo o próprio site da rede.

Mais notícias da cidade e região

Agora, passado o período, Lucas afirmou que os donos da SkyFit, que são da cidade de Americana, simplesmente não respondiam mais suas mensagens e ele não entendia o motivo.

“Dei minha vida. Acreditando que aquele esforço todo valeria a pena no final. Não preciso escrever aqui o quanto eu fiz. Pq todo mundo sabe. Todo mundo acompanhou o crescimento rápido e consistente acontecer através através dos anúncios e publicidades que EU criei. Resultado: + de 300 franquias hoje no Brasil. Tudo isso eu fiz acreditando que esses caras seriam homens o suficiente para honrarem com a sua palavra”, disse o cantor nas redes sociais.

Lucas contou, ainda, que após os 2 anos, os donos da rede propuseram um “contrato de imagem de mais 6 meses”, foi quando ele percebeu que “tinha levado um grande pé na bunda e que havia sido ludibriado”.

Após o ocorrido, o cantor anunciou uma parceria com a rede Panobianc