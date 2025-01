Isabela Ribeiro, de 14 anos, foi o destaque do Vestibulinho 2025 da Etec (Escola Técnica Estadual) Professor Dr. José Dagnoni.

A jovem alcançou a primeira colocação nos cursos de Marketing, Recursos Humanos e Química, o segundo lugar em Serviços Jurídicos e o quarto lugar em Desenvolvimento de Sistemas. O parlamentar considera que o feito notável é resultado de sua dedicação aos estudos e do apoio incondicional da família.

O vereador Rony Tavares fez a Moção nº 11/2025, por seu desempenho no Vestibulinho.

Preparação de Isabela

Durante sua preparação, Isabela conciliou os estudos para o Vestibulinho no período da manhã com o 9º ano do Ensino Fundamental II na Escola Estadual José Gabriel de Oliveira, onde também cursou os 6º e 7º anos. O 8º ano foi concluído na Escola Estadual Professora Maria Guilhermina Lopes Fagundes (Magui), ambas fundamentais para seu desenvolvimento acadêmico.

A jornada de estudos de Isabela foi estruturada em três pilares: vídeo aulas, revisão com correção e resolução de exercícios, refletindo seu comprometimento e disciplina. Os pais, Fernando e Erika, desempenharam papel essencial em sua trajetória. Seu pai a motivava com a reflexão de que “a viagem é mais proveitosa que o destino” e sua mãe sempre acreditou em seu potencial.

Com esse importante resultado acadêmico, a estudante já mira novos desafios. Optando pelo curso de Desenvolvimento de Sistemas, ela busca uma rotina flexível que lhe permita focar na próxima meta: o vestibular de Medicina na Unicamp, universidade dos seus sonhos. “A conquista de Isabela é um verdadeiro exemplo de determinação e inspiração para outros estudantes”, declara Tavares.

Na moção, o vereador ressalta a mensagem de incentivo propagada por Isabela: “Não desistam, estudem bastante e sempre persistam nos seus sonhos. Se não der certo, outras oportunidades virão e jamais percam a fé e a força de vontade”.

