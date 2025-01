Oito vereadores retiram assinatura da Comissão de acompanhamento financeira em Santa Bárbara

Oito vereadores retiraram a assinatura da Comissão que iria acompanhar a crise financeira da prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. A princípio, 11 parlamentares assinaram o documento proposto pela vereadora Esther Moraes (PV).

NOTA À IMPRENSA

Na data de 23 de janeiro do corrente ano, o nosso mandato realizou o protocolo com o apoiamento de 11 vereadores, para a criação de uma Comissão de Representação de Acompanhamento da Atual Crise Financeira em Santa Barbara d’Oeste (Requerimento nº 39/2025).

Tal propositura se amparou no artigo 24 do Regimento Interno da Casa, que permite a criação de Comissões Temporárias para atos externos, tendo essa Comissão o objetivo de atuar de forma organizada junto ao Comitê Gestor criado pelo Prefeito (Decreto 7620/2025) para justamente rever as finanças do município. A ideia sempre foi um trabalho conjunto, de inclusive buscarmos dialogar com o Governo Federal e Estadual, em um momento ímpar que vivemos.

Não é a primeira vez que uma Comissão de Acompanhamento atua dentro da Câmara Municipal, na pandemia da Covid-19 esta Casa criou uma Comissão Temporária para garantir a vacinação contra a Covid-19 à nossa população, trabalho esse realizado pelo nosso mandato com a parceria dos vereadores da época.

No dia 24 de janeiro, um dia após o protocolo da criação dessa Comissão, fui surpreendida com a retirada de assinaturas dos vereadores desse requerimento.

Conforme o regimento interno diz, para que essa Comissão possa ser votada e criada, necessita da assinatura mínima de 7 (sete) vereadores, para depois ser discutida e aprovada em Plenário.

Com a retirada de assinaturas não foi possível a discussão e votação desse requerimento na sessão dessa terça-feira (28), consequentemente não foi possível também a criação dessa Comissão que traria maior transparência das finanças públicas, além de ser função desse Poder Legislativo acompanhar a eficiência nos gastos públicos.

No que diz respeito ao entendimento de que esse trabalho seria da Comissão Permanente de Finanças da Câmara Municipal, até o presente momento tal comissão não se encontra formada e não existe nenhuma ação no sentido de trabalhar esse tema dentro dela, e pela urgência que entendo ter o assunto, não há tempo hábil para aguardar os trâmites internos para depois iniciar os trabalhos, afinal de contas nossa gente tem pressa.

Contudo, não me oponho que tal trabalho seja feito dentro da Comissão de Finanças e se por ventura vier ocorrer, como parlamentar eleita manifesto meu interesse em participar e reforço a URGÊNCIA desse trabalho.

Agradeço aos vereadores que mantiveram suas assinaturas e reforço meu compromisso com a população barbarense em continuar desempenhando a minha função e buscando alternativas para a saída desse momento difícil mas que com certeza iremos atravessar.

Atenciosamente

Vereadora Esther Moraes

