Com uma das expectativas de vida mais altas do mundo e uma taxa de fertilidade relativamente baixa, a Itália tem observado um crescimento constante de sua população idosa. Por isso, o país conta com amplas oportunidades de trabalho na área da saúde, em especial para profissionais de enfermagem.

“Hospitais, clínicas, lares de idosos e serviços de assistência domiciliar apresentam grande demanda por enfermeiros”, destaca Renata Bueno, ex-deputada no Parlamento Italiano e fundadora do Instituto Cidadania Italiana. De acordo com ela, as oportunidades existem em diversas regiões do país, como na Lombardia, em Vêneto, Emília-Romanha, Lácio – onde fica a capital Roma –, Toscana, Piemonte, Calábria e Sicília.

“Para atuar como enfermeiro na Itália, é necessário possuir um diploma de curso superior em enfermagem. Cursos técnicos geralmente não são suficientes, pois a regulamentação italiana exige um nível universitário para o reconhecimento da profissão”, explica Renata. “A experiência pode variar de acordo com o empregador, mas normalmente, pelo menos de um a dois anos de prática são requisitados, especialmente se o candidato deseja cargos mais especializados”.

Profissionais brasileiros precisam validar seu diploma de enfermagem na Itália. O processo inclui tradução juramentada do diploma, reconhecimento junto ao Ministro della Salute italiano e realização de exames de proficiência ou cursos complementares, caso a formação brasileira não atenda integralmente aos requisitos italianos. Além disso, é obrigatório ter proficiência em italiano, geralmente no nível B2 ou superior.

“Cidadãos italianos ou da União Europeia podem se candidatar sem restrições. Brasileiros sem cidadania italiana também podem se candidatar, mas é necessária a obtenção de um visto de trabalho. Esse processo pode ser mais burocrático e depender do empregador estar disposto a auxiliar com a documentação necessária”, diz Renata. Se o enfermeiro tiver ascendência italiana, o Instituto Cidadania Italiana pode ajudar na obtenção da cidadania, o que facilita o acesso às vagas. O instituto também pode auxiliar no processo de tradução e validação dos certificados e diplomas.