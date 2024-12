Botafogo estreia no mini Mundial contra Pachuca

Campeão brasileiro e da Libertadores, o Botafogo estreia no mini Mundial da Fifa esta quarta-feira contra o Pachuca (MEX). A bola rola para Botafogo x Pachuca às 14h, com transmissão ao vivo na TV brasileira.

A Fifa divulgou em seu site a lista de inscritos do Botafogo para a disputa da Copa Intercontinental de 2024, no Catar. A delegação conta com 26 atletas.

Bastos, que se recupera de lesão muscular na coxa, está inscrito. Por outro lado, Vitinho, que sofreu uma lesão no joelho, e Rafael, que se aposentou, estão fora.

Também ficaram fora da relação final o goleiro Lucas Barreto, o lateral Hugo, o zagueiro Pablo, o volante Kauê e os atacantes Carlos Alberto e Matheus Nascimento.

O Botafogo estreia na quarta-feira, às 14h, contra o Pachuca, no Estádio 974, em Doha, valendo o título do Dérbi das Américas e uma vaga para enfrentar o Al-Ahly na semifinal.

Elenco do Botafogo para a Copa Intercontinental:

Goleiros: Gatito Fernández, John e Raul

Laterais: Alex Telles, Cuiabano, Mateo Ponte e Marçal

Zagueiros: Adryelson, Alexander Barboza, Bastos e Lucas Halter

Volantes: Allan, Danilo Barbosa, Gregore, Marlon Freitas e Tchê Tchê

Meias: Eduardo, Óscar Romero e Thiago Almada

Atacantes: Igor Jesus, Jeffinho, Júnior Santos, Luiz Henrique, Matheus Martins, Savarino e Tiquinho Soares

