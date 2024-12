Já está disponível no Brasil a nova SKX_01 Purple, chuteira assinada pela marca californiana Skechers e calçada por ninguém mais, ninguém menos que a estrela mundial Harry Kane.

Jogadores de futebol profissionais e amadores, fãs de grandes craques e que querem dar uma aquecida nas habilidades dentro de campo, olho no lance.

O modelo, testado e aprovado pelo astro inglês, traz a tecnologia Precise Strike Control, que garante toque e controle preciso da bola em 360°, além de um design lindo e impactante em nova cor roxa.

Ultraleve a SKX_01 Purple foi desenvolvida para oferecer velocidade, ajuste perfeito e maior tração em múltiplas superfícies, otimizando o desempenho no gramado. Seu amortecimento em poliuretano termoplástico é altamente reativo e resiliente.

Leia + Sobre todos os Esportes

Harry Kane, atualmente defendendo o Bayern de Munique, foi o primeiro jogador profissional a competir com uma Skechers Football e tem contrato global vitalício com a marca, que estará nos pés do atleta em suas próximas temporadas no futebol europeu.

Juntamente com Harry Kane, também fazem parte do ‘Seleção Skechers’ e estão competindo com as chuteiras da marca os jogadores Mohammed Kudus, da Seleção de Gana; e Oleksandr Zinchenko, estrela ucraniana que atua no Arsenal.

A SKX_01 Purple está disponível nos tamanhos 38 a 46. Preço sugerido: R$ 1.599,90. Peso aproximado: entre 190g e 193g.

As chuteiras Skechers estão à venda nas 15 lojas físicas da marca

em diferentes estados e estão presentes em mais de 1800 multimarcas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP