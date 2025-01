Sensitiva Michele Souza faz previsões para Anitta e Gusttavo Lima

2025 chegou e muitas pessoas querem saber o que o ano reserva para os famosos. A sensitiva Michele Souza diz que Anitta vai enfrentar uma doença grave. Já Gusttavo Lima vai continuar a fazer sucesso, mas também terá problemas de saúde e vai entrar na política.

Já Patrícia Abravanel terá um bom ano no SBT e pode engravidar de novo. Já Neymar deve vacilar com Bruna Biancardi de novo. O craque ainda pode enfrentar uma depressão.

Veja mais detalhes das previsões de Michele Souza

Anitta

Anitta pode engravidar no ano de 2025, mas ela pode perder essa criança. Por quê? É como se fosse um karma, tá? É como se fosse algo ligado ao que ela fez e aí vem a cobrança. O clipe que ela fez, né, em que ela está grávida, não foi bacana, espiritualmente falando, e por causa disso haverá uma cobrança.

Eu vejo ela com um novo amor secreto, ela não querendo revelar quem é a pessoa. E não dar certo. A vida afetiva dela está bem bloqueada. Ela está sempre tentando ser feliz no amor e não conseguindo. E se envolvendo com as pessoas que ela não tem que se envolver.

Vi uma pessoa comprometida que ela pode se apaixonar, ela não queria, acabou se envolvendo. Ou seja, ela vai ter a gravidez como se fosse uma mãe solteira, mas como eu falei, essa gravidez ela pode não vingar.

Eu também vi ela com uma doença grave, essa doença ela vai tentar esconder das pessoas, na verdade ela já está, e ela já está escondendo o que ela tem e já está tratando do em alguns lugares.

Desintoxicar de alguma coisa aí, pode ser, a vacina que ela tomou, mas é como se ela tivesse fazendo uma enorme desintoxicação no corpo dela depois que ela descobriu essa doença. Eles me falam demais de uma doença sexualmente transmissível, eles me falam demais de uma doença no sangue dela, eles me falam demais, assim, alerta máxima.Eles falam muito alerta de câncer e alerta de HIV.

E também a fibromialgia, eu não sei explicar, eu vi uma doença autoimune que leva muita dor no corpo dela. Eu vi isso na Anitta e ela está sabendo que tem algo e ela está indo atrás da cura dela, tá? É isso que eu entendi. Eu vi também ela frequentando o hospital de tratamento diferenciado, eu vi um feitiço em cima dela

Ela está com uma magia bem pesada em cima dela. Vai continuar fazendo sucesso no Brasil e no exterior mas não vai ser nenhuma Beyoncé da vida. Vi uma alerta enorme na família dela, porque é um ano que ela vai ter perda familiar, isso vai impactar ela, porque ela é uma pessoa de muita família e eles falaram que ela vai perder uma pessoa extremamente importante. Falaram que a mãe e o pai dela têm que cuidar da saúde, existem enormes alertas para a mãe e o pai da Anitta.

Eles ela focando 90% da vida dela no exterior, tá? E eu vejo ela parando meio que de trabalhar, fazendo shows por causa dessa perda familiar que ela vai ter no ano de 2025, tá? Vai abalar demais ela, a ponto também me mostraram alguma batalha judicial que ela vai ter, tá? Eles também me mostram, assim, que ela vai fazer muito, vai ter muitos projetos, mas eu vejo ela tendo real e eu vejo ela lá fora, eu vejo de ela não conseguir entrar numa depressão, não conseguir fazer mais shows como ela fazia antes.

Gusttavo Lima

Não é um ano 100% bacana pra ele, porque eles mostraram pra mim carta do perigo. Perigo enorme com o avião, perigo enorme com a saúde dele. O Gusttavo Lima pode descobrir um câncer. Ele pode descobrir uma doença que ele não esperava. Pode ser um câncer, pode ser uma doença bem grave. Eles mostraram que o Gusttavo Lima faz algum tipo de ritual, algum ritual satânico, algum pacto, que faz ele ter bastante sucesso, mas também virar cobrança.Os mentores falaram que Gustavo precisa tomar cuidado com as coisas que ele faz de ritual, que é aquilo que ele acredita.

Ele vai viver muitas mudanças, a mulher dele pode engravidar Mas eu não vejo um casamento que tá bacana, eu vejo um casamento que tem situações ali desequilibradas, não vejo eles felizes no amor, nem ela, a Suíta e nem ele, tá? Mas mesmo assim eu vejo ela engravidando novamente. E eu vejo muita feitiçaria e inveja em cima dele. Ele tem que tomar muito cuidado com uma mulher no ano de 2025,. Continua tendo bastante sucesso, mas eu vejo o Gusttavo Lima indo em direção à política, né? Eu vejo ele entrando na política no ano de 2025.

Coisas que as pessoas nem esperavam. Vejo o Gusttavo Lima também no SBT, ou seja, ele não vai só ficar nessa coisa de final do ano, não. Eu vejo uma parceria do Gusttavo Lima com o SBT. Ele pode ter um programa dele bem bacana aí de músicas sertanejas, onde vai aí vários cantores sertanejos, tá? E vai ser bem bacana, vai ser bastante falado, vai ter muitas realizações que ele tinha vontade.

Vejo ele perdendo na justiça sobre algo. Não vi ele sendo preso, não, não vi. Tinha uma energia de prisão esse ano, mas eu não vi. Mas eu vi que é um ano muito perigoso para o Gusttavo Lima, porque a Carta da Serpente estava colado com ele. É um ano extremamente de alerta, extremamente perigoso em questões de saúde e de acidente, acidente mesmo.Muita fofoca, com certeza, com o nome dele, tá? Mas é um ano de mudanças, né? A gente está no ano de encerramento de ciclos, novos ciclos na vida de muitas pessoas.

O Gusttavo Lima tem que tomar cuidado com o roubo que ele pode sofrer aí. Ele pode ter uma perda muito grande, né? Algo que vai ser tirado dele, tá? Outra coisa que me falaram, Gusttavo Lima tem que tomar cuidado com a área de cabeça dele. Gusttavo Lima também é uma pessoa que tem uma mediunidade, precisa ser trabalhada. Ele está indo para caminhos espirituais que não são muito bacanas para ele.

