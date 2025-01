O preço do pacote de café de 500g tem assustado clientes nas gôndolas dos supermercados da região. Nesta sexta-feira, dia 3, a reportagem do NM registrou o pacote de meio quilo a R$29,90 em um estabelecimento do estilo “atacado”, que geralmente possui preços um pouco menores do que os supermercados tradicionais.

Uma das explicações para o maior preço da história do café são as adversidades climáticas extremas nos dois maiores produtores do mundo, o Brasil e Vietnã. Em 2024, o preço do produto subiu 33%, segundo o IBGE, e a previsão é de que em 2025 sofra mais aumentos.

O café é a 2ª bebida mais consumida do mundo e a tendência é de que a demanda continue aumentando.