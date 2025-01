Ex-Fazenda compra Porsche de R$ 850 mil e brinca: “prêmio do reality”

Pelo 22º mês consecutivo, a influencer Fernanda Campos, ex-Fazenda 16, aparece no ranking das maiores criadoras de conteúdo da Privacy, plataforma adulta brasileira. Com o dinheiro faturado após o reality, ela comprou hoje um carro avaliado em quase metade da premiação da Record.

Leia + sobre política regional

Fernanda escolheu uma Porsche Panamera 2024 novinha, versão híbrida e blindada, no valor de R$ 850 mil. Nas redes sociais ela mostrou o carrão e ironizou a festa da Fazenda que aconteceu nesta semana. Como desistiu do game, a influencer não foi convidada pela emissora.

“O convite para a festa na Record não chegou, mas a Porsche zero quilômetro sim. É o meu prêmio da Fazenda (risos). Um sonho de consumo, sou apaixonada por carros desde sempre e essa Porsche conquistou meu coração, foi amor à primeira vista. Já tive Mustang e BMW, mas esse carro é especial”, conta.

Faturando alto com seus vídeos picantes e nudes, Fernanda diz que apostou em conteúdos que tinham tudo a ver com o reality em meio a natureza. A ideia era mexer com o imaginário dos homens e mostrar tudo o que ‘A Fazenda’ não mostrou.

“Essas conquistas vieram da ‘Fazendinha Proibida’, uma série que fiz no meu Privacy. São cenas inéditas e explícitas com direito a muita pegação, recriei o reality de uma forma +18. A galera curtiu muito. Deixaram de me ver na TV para me espiar na internet”.

Além dos conteúdos adultos, Fernanda faturou alto com publicidade depois que deixou o reality e mais recentemente assinou com a Kwai, rede social de vídeos, para comentar as fofocas e polêmicas da Fazenda. Ao lado de Zaac, outro ex-peão, ela comandou o podcast “No Trato”.

Fotos: Divulgação

+ NOTÍCIAS NO GRUPO DO WHATSAPP