Janja xinga Elon Musk e irrita direita brasileira

A primeira dama Janja Lula da Silva xingou o dono do X antigo twitter Elon Musk durante um evento da Cop20 no Rio de Janeiro e gerou um sábado de fúria dos bolsonaristas nas redes sociais.

Ela mandou um ‘fuck you’ Elon quando fazia uma fala sobre as enchentes do Rio Grande do Sul e a luta contra a desinformação.

JLS se assustou com algo do som e fez uma brincadeira achando que poderia ser espionagem de Elon.

Xingamentos a Janja

Os bolsonaristas passaram a atacar a primeira dama com termos como ‘mulherzinha’, ‘marmita’ e outros.

Leia Mais Notícias do Brasil

Os ânimos se acirraram nas últimas semanas depois da vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Musk foi apontado como pé quente e bolsonaristas se animaram com a possibilidade de encarar e vencer Lula na eleição de 2026.

Mas o atentado desta semana voltou a jogar um balde de água fria na expectativa de volta da eligibilidade de Bolsonaro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP