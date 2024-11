Nova esquerda puxa fim da Escala 6x1 na região

Dois nomes que formam a nova esquerda na região ajudaram a puxar os eventos pela redução da escala de trabalho que atualmente é a de 6×1 (seis dias trabalhados por um de descanso).

Candidatos a vereador que foram bem sucedidos nas urnas mas não conseguiram vaga em Santa Bárbara d’Oeste e em Americana, o professor Rodrigo Crivelaro e a advogada Maria Galhani foram ao centro de Americana para articular com outros partidos- ele é do PT e ela do PSol- a chamada para atrair os trabalhadores para a luta pelo fim da escala 6×1.

Crivelaro teve 1,5 mil votos para vereador em Santa Bárbara e ficou com 1o suplente da campeã de votos da cidade Esther Moraes (PV).

Já Galhani saiu em Americana pelo PSol e passou dos 1 mil votos, mas a chapa só tinha ela e um outro candidato.

Nova esquerda com mulheres

A nova esquerda (ainda que pequena) saiu das urnas na região com mulheres puxando o time. Vereadoras reeleitas, Esther (SBO) e Juliana Soares (PT Americana) apareceram como destaque das urnas este ano.

