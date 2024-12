A partir do próximo domingo (8) até o dia 21, São José do Rio Preto se transforma no epicentro do esporte paulista com a chegada da 86ª edição dos Jogos Abertos “Horácio Baby Barioni”, evento organizado pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo.

O maior evento poliesportivo das Américas está pronta para começar.

A expectativa para este ano é que aproximadamente 6 mil atletas de 126 municípios do estado participem das 29 modalidades em disputa: atletismo, badminton, basquete, biribol, bocha, boxe, capoeira, ciclismo, damas, futebol, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, kickboxing, malha, natação, supino RAW, taekwondo, tênis, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia, wrestling, xadrez, tiro esportivo e basquete 3×3.

“Os Jogos Abertos fecham o calendário da Secretaria de Esportes com chave de ouro. É uma competição tradicional e que tem como marca a revelação de grandes atletas. São José do Rio Preto está preparada para fazer dessa a mais especial edição dos Jogos Abertos”, diz a secretária de Esportes do Estado, coronel Helena Reis.

Os atletas, comissões técnicas e demais membros das delegações ficarão alojados em 43 escolas das redes municipal e estadual de São José do Rio Preto. As competições serão sediadas em 14 equipamentos esportivos, entre espaços públicos e privados.

A cerimônia de abertura dos Jogos Abertos está marcada para o dia 8, às 18 horas, no anfiteatro da Represa Municipal, na Avenida Duque de Caxias, 3.900. A entrada para acompanhar a abertura, bem como os jogos, é gratuita.

Sobre os Jogos Abertos

A história dos jogos começou em 1936, no município de Monte Alto, por iniciativa de Horácio Barioni, conhecido como “Baby” Barioni, ex-jogador de basquete de importantes clubes da capital paulista, e Manuel Carvalho Lima, então presidente da Associação Montealtense. A edição pioneira teve a participação de seis cidades fundadoras – Piracicaba, Uberlândia, Mirassol, Monte Alto, Franca e Olímpia.

Em 2023, Rio Preto abrigou mais de 7 mil atletas de 192 cidades. A liderança na classificação geral ficou com São José dos Campos, atual pentacampeão dos Jogos.

