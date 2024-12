Funk e sertanejo dominam top10 do spotify 2024

No Brasil, Henrique e Juliano foram os artistas mais ouvidos do país. Apesar do destaque da dupla sertaneja, os artistas do funk dominaram o Top 5 dos mais ouvidos no país, com três dos cinco nomes: MC Ryan SP (2º), Mc IG (4º) e MC PH (5º). Ana Castela completa a lista e aparece na terceira posição.