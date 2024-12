Santa Bárbara vai ter 'Dia do Estacionamento Solidário' da Estapar

A Estapar, empresa responsável pela administração do serviço de Zona Azul em Santa Bárbara D’Oeste, realiza, no próximo dia 6 de dezembro, mais uma edição do Dia do Estacionamento Solidário – ação social promovida em parceria com o Fundo de Solidariedade do município.

A iniciativa consiste no repasse de 100% do valor correspondente à arrecadação diária obtida por meio do sistema de estacionamento rotativo local em favor de ações sociais.

Nesta edição, o foco será a compra fraldas a serem doadas à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Santa Bárbara d’Oeste.

O usuário que pagar o tíquete no terminal de autoatendimento, agentes da concessionária ou pelo aplicativo Zul+ contribuirá diretamente com a ação, que beneficiará diversas pessoas. Na ocasião, a equipe da Estapar utilizará camisetas personalizadas e distribuirá folhetos com informações sobre a iniciativa.

Empenho da Estapar

O Diretor de Relações Institucionais da Estapar, Adelcio Antonini, reforça que a iniciativa é uma importante ferramenta de auxílio às políticas sociais presentes no município.

“Para nós, da Estapar, é sempre uma alegria muito grande atuar em parceria com as entidades assistenciais. Assim, contribuímos positivamente com a sociedade e oferecemos boas oportunidades para o desenvolvimento das cidades onde estamos presentes”.

