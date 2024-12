Defensor de Derrite, Thiago Brochi fala do recente aumento da violência policial

O presidente da Câmara Municipal de Americana vereador Thiago Brochi (PL) enviou ao NM seu posicionamento em relação ao recente aumento da violência policial no Estado de São Paulo. Amigo e defensor do secretário de segurança pública de São Paulo, Guilherme Derrite, Brochi classificou as ocorrências como “excessos e desvios de conduta”. Veja o posicionamento na íntegra:

“Atualmente estamos vendo uma campanha pública e orquestrada por alguns setores da sociedade (parte da imprensa e políticos) para derrubar o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite. Isso em meio a algumas ocorrências de excessos e desvios de conduta de policiais militares no exercício da profissão.

Importante frisar que o secretário sempre, imediatamente, se posiciona e condena as atitudes que fogem do código de conduta policial. Jamais contemporizou com atitudes que não condizem com a disciplina e a honra da farda. Não se pode generalizar o trabalho de mais de 82.500 PMs com alguns episódios isolados que são, sim, condenáveis.

É muito fácil os ‘analistas’ e ‘especialistas’, que não sabem como é a realidade das ruas e da criminalidade, reduzir o debate a uma posição maniqueísta. Precisamos tratar com a devida importância cada um dos fatores que integram a discussão acerca da segurança pública. Criticar o que precisa ser criticado e ressaltar o que é devido.

Estamos assistindo a apreensões recordes de drogas, além de ações inéditas e que efetivamente buscam o combate ao crime organizado que se instalou em São Paulo e no país nas últimas décadas. Fruto do trabalho de Guilherme Derrite à frente da pasta e do comandante-geral da PM, coronel Cássio Araújo de Freitas.

Os primeiros dez meses de 2024 registraram o menor número de homicídios dolosos da história de São Paulo. Foram contabilizados 2.065 casos, uma queda de 2,9% em relação ao mesmo período de 2023. Em outubro, ocorreram 205 homicídios, o segundo menor índice desde 2001, quando a série histórica começou.

Outro ponto de destaque é a redução de 14,9% nos roubos e furtos entre janeiro e outubro de 2024, comparado ao mesmo período do ano anterior. O número de ocorrências caiu de 190.936 para 162.409, com destaque para quedas em roubos de cargas, veículos e furtos em geral. Houve um aumento de 11,4% nas prisões e apreensões de infratores e um crescimento de 34,8% nas apreensões de armas de fogo ilegais.

Tudo isso nos faz pensar que quem é tão veemente contra o trabalho do Guilherme Derrite só pode estar ‘fechado’ com o crime organizado. Ou ao menos defende ideologias e visões de mundo que compactuam com as atividades criminosas, como sendo uma suposta opção de vida legítima.

O próprio governador Tarcísio de Freitas garantiu a permanência do secretário de Segurança Pública e citou diversos números e estatísticas que comprovam o trabalho de excelência desenvolvido. Derrite é o melhor secretário que o Estado já viu e vai continuar lutando para dar mais segurança às famílias paulistas!”