A cantora e influenciadora digital Jojo Todynho, que recentemente perdeu mais de 50 quilos após mudar seu estilo de vida e passar por uma cirurgia bariátrica, fez novas cirurgias nesta semana para remodelar o corpo.

Ela realizou uma lipoescultura e uma abdominoplastia, mantendo as próteses de silicone, tendo também sido submetida às técnicas Bodytite e agroplasma com o objetivo de melhorar os contornos do seu corpo.

Jojo também já havia dito em suas redes sociais que tinha vontade de realizar um Lipo HD “Eu já falei para o meu cirurgião para ele botar meu peito na bandeja, coisa linda aqui. Uma coisa, ‘tchan’, toda na lipo HD […] , eu falei para vocês que esse abdômen ia trincar. Não vai ser pela academia, vai ser pela cirurgia mesmo”.

O que é a lipoescultura e Jojo Todynho?

De acordo com a cirurgiã plástica e especialista em rejuvenescimento, Dra. Elodia Ávila, a lipoescultura é uma cirurgia que ajuda a remover personalizadamente a gordura do corpo para remodelá-lo.

“A lipoescultura é uma cirurgia que remove a gordura de áreas específicas do corpo, como abdômen, coxas ou braços, e às vezes transferi-la para outras áreas, como os glúteos, para criar um contorno mais definido“.

“É importante citar que essa cirurgia é recomendada para pessoas que estejam com o peso saudável, por isso, no caso de Jojo, ela só foi realizada após a perda de peso“, explica.

O que é a abdominoplastia?

A abdominoplastia é uma cirurgia plástica que remove o excesso de pele e gordura da região abdominal e, ao mesmo tempo, fortalece os músculos da parede abdominal, explica Dra. Elodia Ávila.

“O procedimento é feito com uma incisão na parte inferior do abdômen, onde o cirurgião retira o excesso de tecido e repara os músculos. A cirurgia é usada para deixar a barriga mais firme e definida, é uma boa opção para quem perdeu muito peso, passou por gestações que causaram flacidez, ou tem dificuldade em deixar o abdômen definido“.

O que é Bodytite?

O Bodytite é um dispositivo usado para uma técnica específica de lipoaspiração que usa radiofrequência para remover gordura e firmar a pele simultaneamente.

“O Bodytite possui uma cânula que é inserida sob a pele para aquecer e liquefazer a gordura, que é então aspirada, a energia de radiofrequência também estimula a produção de colágeno, ajudando a firmar e tonificar a pele“.

“Ela é muito usada para reduzir a gordura e melhorar a elasticidade da pele, deixando os contornos mais definidos e suaves“, explica Dra. Elodia Ávila.

O que é argoplasma?

O argoplasma é um procedimento minimamente invasivo que usa a tecnologia de plasma de argônio para reduzir a flacidez do abdômen.

“Para o tratamento, um aparelho transforma o gás argônio em plasma e aplica na área do abdômen, isso ajuda a firmar a pele e a estimular a produção de colágeno e elastina, melhorando a textura e reduzindo a flacidez“.

“O procedimento é rápido e a recuperação costuma ser mais rápida do que a de uma abdominoplastia, mas é importante reforçar que ele pode não ser suficiente para casos de flacidez mais severa“, explica a Dra. Elodia Ávila.

