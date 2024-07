Novaodessense Aldinho tem obra(s) selecionada(s) para o Salão Internacional de Humor de Piracicaba 2024

Servidor público municipal na Prefeitura de Nova Odessa, o artista visual Aldo da Silva Barbosa, o “Aldinho”, teve novamente uma obra sua (ou mais de uma) selecionada na categoria “Caricatura” para o 51º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, que começa no final de agosto. Aldinho inscreveu três caricaturas em grafite para a edição deste ano, todas retratando personalidades pretas femininas, mas ainda não sabe quantas – nem quais exatamente – foram selecionadas pelo júri.

“É uma sensação única, uma alegria difícil de explicar, pois se trata de um dos maiores salões de humor do mundo, e fazer parte dele ao lado de grandes artistas do Brasil e de diversos países é algo que me motiva ainda mais em promover as Artes”, comentou o talento novaodessense, que já expôs em seis edições do evento.

Servidor público lotado no Departamento de Cultura e Turismo e formado em Publicidade e Propaganda, Aldinho é artista plástico, grafiteiro e educador social. Já levou o nome de Nova Odessa a grandes eventos e exposições de artes de grande destaque, como o próprio Salão de Humor e Belas Artes de Piracicaba, além de outras exposições nacionais e internacionais.

Ele conta que é apaixonado pela arte desde pequeno e teve seu primeiro contato com o grafite por volta do ano 2000. A partir daí, não parou mais. Hoje, ele desenvolve trabalhos em diversas técnicas – cartum, realismo, caricatura e ilustrações -, tendo como característica os traços animados. Aldinho tem várias obras espalhadas na RMC (Região Metropolitana de Campinas).

O talente de Aldinho pode ser conferido, por exemplo, na homenagem especial aos profissionais da Saúde realizada ainda durante a pandemia, em julho de 2021, na forma de uma pintura em grafite na fachada da Secretaria Municipal da Saúde.

Em Sumaré, destaca-se um grafite de 8×14 metros na fábrica Sherwin Williams. Em Campinas, o artista deixou sua marca no estádio e cento de treinamento da Associação Atlética Ponte Preta. Em Nova Odessa, realizou intervenções no Pontilhão do Jardim São Jorge e na Praça dos Três Poderes, no monumento “Obelisco”.

O SALÃO

Segundo a organização do evento, neste ano foram analisados 2.897 trabalhos, de 549 artistas e 50 países, das quais 453 foram selecionadas, de 229 artistas, que representam 23 nações e culturas diferentes. Os temas mais recorrentes foram inteligência artificial, meio ambiente, mulher, justiça, cotidiano, robôs, morte, política, tempo, isolamento e multidão.

Para esta edição temos as categorias Caricatura (97 obras), Charge (56 obras), Cartum (92 obras), Tiras/HQ (88 obras), Escultura (16 obras), Temática: Mulher (48 obras), Saúde – Unimed (30 obras) e Direito da Infância – Arcor (26 obras). Os vencedores em cada categoria serão conhecidos no próximo dia 31 de agosto, data da abertura da exposição anual ao público.

Pela primeira vez em 50 anos de história, o júri do evento é composto exclusivamente por mulheres: Bruna Caritá, Andreza Delgado, Lorena Kaz, Monalisa Martins, Valquiria Vlad, Fani Loss e Paloma Alexandrino (Palomita). O 51º Salão Internacional de Humor de Piracicaba começa no próximo dia 31 de agosto, às 19h, no Parque do Engenho Central, que fica na Avenida Dr Maurice Allain, nº 454, na Vila Rezende.

