Odécio- De olho nas eleições 2024, o Partido Progressista – PP anunciou esta segunda-feira (26)

que está sob nova direção em Americana. Quem assume a presidência do partido local é o advogado empresarial, Dr. José Odécio de Camargo Júnior. A tendência é que o partido apoie o prefeito Chico Sardelli (sem partido) na reeleição.

O partido estava no grupo do empresário Ricardo Molina (Republicanos) depois ficou ‘solto’ vagando e foi apontado que seriam os presidentes primeiro o secretário de Habitação de Americana Luiz da Rodaben e depois o time Macris (PSDB).

A sigla garante que está organizando um grupo independente e já nasce com representante no Poder Legislativo de Americana.

“É um trabalho em conjunto com um projeto não só para 2024, mas para o futuro da política de Americana”, afirmou o presidente.

Bem relacionamento e com importante reputação na sociedade, José Odécio já participou de outros partidos como DEM e Avante, este último como presidente, e soma sua experiência de grupo para o referido projeto.

