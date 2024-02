Foi dada a largada para mais uma temporada de competições mundiais de skate! Nesta quarta-feira (20), os skatistas brasileiros embarcam para um novo desafio do Pro Tour Skate Park, em Dubai – Emirados Árabes, em busca de vagas para os Jogos Olímpicos de Paris, que acontecerão em julho deste ano.

Desafiando os adversários, os brasileiros chegam com tudo na competição, como Augusto Akio, de 23 anos, atual segundo melhor skatista do mundo após ser vice-campeão mundial em Sharjah, nos Emirados Árabes, além de conseguir o sétimo lugar durante o mundial na Argentina, no ano passado.

Além dele, o time masculino conta com o fenômeno Gui Khury, de apenas 15 anos, representando a nova geração do skate, e o catarinense Pedro Barros, de 28 anos. O medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tokyo, em 2021, chega para conquistar uma vaga para Paris e, posteriormente, tentar conquistar seu segundo pódio no maior evento esportivo do mundo.

Na categoria feminina, a emoção fica por conta das skatistas Yndiara Asp e Raicca Ventura. Yndi, de 26 anos, também entra na disputa para conquistar vaga para competir em sua segunda Olimpíada, já que também participou dos Jogos Olímpicos junto com seu contemporâneo Pedro Barros.

Já Raicca, de 16 anos, atualmente é quarta melhor skatista do mundo e medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago (2023), e é a grande promessa brasileira para Paris, caso consiga vaga para disputar em julho, e para conquistar uma medalha inédita, pois o skate park feminino foi a única modalidade de skate que os brasileiros não subiram no pódio nas Olimpíadas de Tokyo.