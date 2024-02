Cine movido a energia solar chega a SB esta semana

Cinema ao ar livre, pipoca, diversão em família, tudo de graça, com sustentabilidade, ciências e tecnologia.

O encanto do CineSolar, o primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil, poderá ser vivenciado em Santa Bárbara d’Oeste (SP), nesta quarta-feira (28/02), às 19h, no Complexo de Esportes e Qualidade de Vida do Santa Rita – Society Vagner Aparecido Nunes “Mazolinha”, com várias atividades para todas as idades. Na telona serão exibidos curtas-metragens infantis e o filme “Sing 2”. A entrada é livre, não precisa de ingresso.

A 7ª edição do CineSolar é viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da CPFL Energia, apoio do Instituto CPFL e da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, por meio das Secretarias de Cultura e Turismo e de Educação, e é realizada pela Brazucah Produções, Ministério da Cultura e Governo Federal.

“Apenas 9% das cidades brasileiras têm cinema. Além disso, é um programa caro para as famílias que gastam com ingressos, transporte e pipoca. Neste contexto, o CineSolar é uma alternativa de programação cultural gratuita e ao ar livre para todas as pessoas. Afinal, assistir a filmes com os amigos é muito mais legal! E, no primeiro cinema do Brasil que funciona com energia limpa e renovável, é melhor ainda”, diz Cynthia Alario, idealizadora do CineSolar.

O furgão, uma estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz, é o protagonista responsável pela magia do CineSolar. O veículo é adaptado com as placas fotovoltaicas no teto e carrega todo o cinema: as cadeiras e banquetas, os sistemas de conversão de energia e armazenamento, de som e projeção, incluindo a tela. Suas luzes coloridas, a decoração de material reciclado e os objetos com princípios de magnetismo e eletricidade (laser e bola de plasma) ensinam, de forma lúdica, como a luz do sol se transforma em energia elétrica.

O Circuito CPFL 2024 será realizado em 95 cidades dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Ceará e Rio Grande do Sul. Além das sessões, que neste ano também contarão com curtas-metragens que aproximam o Brasil da interessante e milenar cultura chinesa, serão promovidas 52 oficinas em escolas públicas, com linguagem audiovisual e técnica de animação em stop motion.

“As atividades do projeto, apoiado por nós por meio da frente Circuito CPFL, contribuem para que a inclusão e o entretenimento estejam presentes nas nossas comunidades, além de ser uma iniciativa que sensibiliza as pessoas para um desenvolvimento mais consciente e sustentável”, observa destaca Daniela Ortolani Pagotto, head do Instituto CPFL.

O CineSolar

Lançado pela Brazucah Produções, há 11 anos o CineSolar transforma espaços públicos e abertos em salas de cinema e já realizou cerca de 2300 sessões (com exibição de 220 filmes) e 690 oficinas para 341 mil pessoas de 700 cidades, de 23 estados e do Distrito Federal. O projeto, que cumpre 10 dos 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), já percorreu – com seus furgões Mahura e Tupã – mais de 302 mil quilômetros pelo país e atua com o objetivo de democratizar o acesso às produções audiovisuais (principalmente as nacionais), promover ações e práticas sustentáveis, a inclusão social e difundir a tecnologia da geração de energia solar.

O CineSolar integra a Solar World Cinema, uma rede internacional de cinemas itinerantes movidos a energia solar, conta com o patrocínio institucional da Mercedes-Benz – Cars & Vans Brasil, patrocínio solar da Clarios – com a bateria Heliar e a Freedom Estacionária, parceria solar da EnergySeg Engenharia e apoio das marcas Biowash e Bio 2. O projeto também promove ações em conjunto com a Unesco Representação Brasil e a Unipaz (Universidade Internacional da Paz), e realiza compensação de carbono em parceria com a Ecooar (262 árvores já foram plantadas em área de manancial, em Garça/SP).

PROGRAMAÇÃO

Santa Bárbara d’ Oeste/SP

Sessões

Data: Quarta-feira (28/02)

Horários: 19h – 1ª sessão: curtas-metragens infantis e ambientais

20h – 2ª sessão: ‘Sing 2’

Entrada: livre – não precisa de ingresso

Atração: pipoca de graça e visita ao furgão do CineSolar

Local: Complexo de Esportes e Qualidade de Vida do Santa Rita – Society Vagner Aparecido Nunes “Mazolinha” – Rua Benjamin Wiezel, 148 – Santa Rita de Cássia – Santa Bárbara d’ Oeste/SP

Local em caso de chuva: Quadra do CAIC Irmã Dulce – Rua Artur Gonçalves da Silva, 240 – Santa Rita de Cássia