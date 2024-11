Com o objetivo de promover a saúde infantil e apoiar as mães lactantes, o vereador Juninho Dias apresentou uma indicação na Câmara Municipal de Nº 13809/2024 para que a Prefeitura de Americana crie uma campanha de incentivo ao aleitamento materno.

A proposta inclui a realização de palestras educativas, a distribuição de kits de apoio para as mães e a criação de salas de amamentação em locais públicos, facilitando o processo e promovendo um ambiente acolhedor para as famílias.

Leia + sobre política regional

O aleitamento materno é considerado fundamental para o desenvolvimento saudável dos bebês e para o fortalecimento do vínculo entre mãe e filho. Além disso, proporciona benefícios à saúde das mães, reduzindo o risco de algumas doenças e promovendo bem-estar físico e emocional.

Diante desses benefícios, Juninho Dias sugere que a Prefeitura desenvolva uma série de ações de apoio e orientação sobre a importância da amamentação.

Fala Jr Dias

“Nosso objetivo é criar uma rede de apoio ao aleitamento materno que beneficie não só as crianças e mães, mas que contribua para uma cultura de saúde preventiva em Americana. Queremos oferecer às mães suporte prático e emocional para que sintam-se acolhidas nesse processo tão importante para a saúde dos bebês”, destaca Juninho Dias.

A indicação sugere a realização de palestras em unidades de saúde e centros comunitários, para informar as mães sobre técnicas e benefícios da amamentação, além da distribuição de kits de apoio contendo itens essenciais, como pomadas e absorventes de seio. Também é proposta a criação de salas de amamentação em locais públicos, como os órgãos municipais, onde as mães poderão contar com um espaço reservado e confortável para amamentar.

A proposta de Juninho Dias visa reforçar o compromisso de Americana com a saúde pública, proporcionando bem-estar e fortalecendo o desenvolvimento saudável das crianças. Se implementada, a campanha contribuirá para uma sociedade mais acolhedora e informada sobre os benefícios do aleitamento materno, além de apoiar diretamente as famílias do município.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP