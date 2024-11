Queen e Coldplay em Americana esta 5a feira

Grandes sucessos de duas das maiores bandas de todos os tempos serão a atração no Teatro Municipal Lulu Benencase, nesta quinta-feira (14), às 21h, com o musical “Starlight Concert – Queen & Coldplay”.

De “Viva la Vida” e “Yellow” a “Bohemian Rhapsody” e “We Will Rock You”, cada nota e cada acorde serão reinterpretados de forma magistral, oferecendo uma nova perspectiva sobre essas obras-primas musicais, numa fusão de luzes e arranjos clássicos.

“O Starlight Concert traz uma nova releitura de músicas já consagradas, realçando a beleza de cada obra com luzes e riqueza de arranjos.

Coldplay e mais

Uma experiência inesquecível para os fãs das bandas representadas e de música em geral”, comenta a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Os ingressos estão à venda na bilheteria ou no site www.entravip.com.br, com preços entre R$ 50 e R$ 150. O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, no Jardim Girassol.