Diferença entre Implante Capilar e Transplante Capilar A confusão entre os termos “implante capilar” e “transplante capilar” é comum, mas as técnicas são distintas e proporcionam resultados diferentes: – Transplante Capilar: O transplante capilar é um procedimento no qual unidades foliculares saudáveis, geralmente retiradas da região posterior da cabeça, são implantadas nas áreas calvas ou com pouca densidade de cabelo. Essas unidades foliculares são retiradas diretamente do próprio paciente, o que reduz significativamente o risco de rejeição. “Com o transplante capilar, o resultado é permanente e natural, pois os fios transplantados continuam a crescer como o cabelo original”, explica a Dra. Danielle. – Implante Capilar: Diferente do transplante, o implante capilar geralmente se refere ao uso de fios artificiais ou sintéticos, que são implantados diretamente no couro cabeludo. Como os fios não são originários do paciente, há uma maior probabilidade de rejeição, e o resultado pode não ser tão natural. Além disso, os fios artificiais não crescem e podem necessitar de manutenção ao longo do tempo. Por isso, o implante é menos comum e frequentemente menos recomendado. “A escolha do procedimento deve ser baseada no objetivo da paciente e nas recomendações de um especialista qualificado. O transplante capilar, por utilizar o próprio cabelo, tende a oferecer uma solução mais natural e duradoura”, reforça a Dra. Danielle.