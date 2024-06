Juca acompanha recuperação de ponte em área rural

O vereador Juca Bortolucci acompanhou na manhã de hoje (19/06) os serviços de recuperação de uma ponte de madeira localizada na estrada do bairro Lambari de Baixo, na área rural do Município. O parlamentar esteve no local em março deste ano, a pedido de moradores e produtores rurais da região, e verificou a necessidade urgente de intervenção devido à precariedade da ponte.

A solicitação foi encaminhada ao secretário de Obras, Hamilton Cavichiolli, que prontamente atendeu a demanda, enviando equipe e equipamentos para a recuperação da estrutura que havia desmoronado.

A ponte é uma via essencial para a locomoção das pessoas e para o escoamento da produção dos agricultores da região.



“Hoje visitei os moradores da área, que estão satisfeitos com a recuperação desta ponte tão importante para todos que vivem nas proximidades. Agradeço ao secretário de Obras, Hamilton Cavichiolli, e a todos os colaboradores que trabalharam no local,” declarou.

