Quina de São João vai pagar R$ 220 milhões

A 14ª edição da Quina de São João tem o maior prêmio já oferecido para o concurso especial, que não acumula: ganha quem acertar a maior quantidade de números. Caso nenhum apostador acerte na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de 4 números, e assim sucessivamente, conforme regra da modalidade.

Nas 13 edições anteriores da Quina de São João, São Paulo lidera o ranking dos estados com mais vencedores no concurso especial, com 505 apostas vencedoras, seguido por Minas Gerais, com 202 apostas vencedoras. Os números mais sorteados nas edições foram:

Como apostar:

Na Quina, o apostador escolhe de 5 a 15 números, dentre os 80 disponíveis, e depois é só torcer. Caso prefira, o sistema pode escolher os números para o apostador por meio da Surpresinha.

Nesse período, poderão ser utilizados tanto os volantes específicos da Quina de São João quanto os volantes regulares. Ganham prêmios os acertadores de dois, três, quatro ou cinco números.

Bolão CAIXA:

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Os apostadores da Quina podem preencher o campo próprio no volante ou comprar uma cota dos bolões organizados pelas unidades lotéricas.

A novidade é que agora as cotas de Bolão organizadas pelas lotéricas também podem ser adquiridas no portal Loterias Online, com tarifa de 35% do valor da cota. E o apostador pode adquirir as cotas com cartão de crédito ou PIX.

No portal Loterias Online, o Bolão CAIXA oferece a mesma segurança das apostas nas lotéricas. Quando o apostador acessa o portal, são apresentadas as cotas disponíveis das lotéricas mais próximas à localização geográfica do cadastro do apostador. Se preferir, o apostador pode buscar a lotérica de sua preferência e comprar cotas de um bolão organizado por ela.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50 e nos canais digitais o valor mínimo de compra é de R$ 20.

Proteja seu prêmio :

Prêmios com valor superior a R$ 2.112 são pagos exclusivamente nas agências da CAIXA. O bilhete é ao portador, e o ganhador pode escrever, no verso do recibo da aposta premiada, seu nome completo e CPF. Dessa forma, o bilhete será nominal. Em caso de bolão, cada participante pode fazer o mesmo no verso de seu recibo individual de cota.

Os ganhadores também devem ficar atentos às datas. Os prêmios das Loterias CAIXA prescrevem em 90 dias a partir da data do sorteio. Decorrido esse prazo, o prêmio prescreve e é repassado integralmente ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (FIES), conforme Lei 13.756/18.