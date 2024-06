Julho deve ser marcado por convenções partidárias

O mês de julho deve ser marcado na região pelas convenções partidárias.

Algumas campanhas devem deixar as reuniões que confirmam as chapas majoritárias e os nomes candidatos a vereador para agosto. Mas um argumento contra a realização das convenções na reta final é que isso acaba atrasando a abertura de contas em banco, a liberação de CNPJ.

Esses atrasos ‘travam’ a primeira onda da campanha na rua.

Veja abaixo datas importantes para as convenções em julho.

Esta serve para indicação de nomes para concorrer aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor e devendo a propaganda ser removida imediatamente após a convenção.

As convenções começam oficialmente no dia 20- Data a partir da qual e até 5 de agosto de 2024, os partidos políticos e as federações poderão realizar convenções para deliberar sobre coligações e escolher candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice prefeito e vereador.

