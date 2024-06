Gui Khury quer fazer história novamente nos X-Games

Entre os dias 28 e 30 de junho, o skatista Gui Khury é presença confirmada para competir nos X-Games, o maior torneio de esportes radicais do mundo, que será realizado em Ventura, na Califórnia.

O fenômeno de 15 anos quer quebrar mais recordes dentro da histórica competição, e chega embalado após conquistar o Tony Hawk ‘s Vert Alert, neste mês.

Mesmo com a pouca idade, Gui é um dos melhores atletas do mundo na modalidade Park, acumulando ao todo 8 medalhas nos X-Games (2 de ouro, 4 de prata e 2 de bronze), sendo apenas 1 delas fora do vertical – uma medalha de prata na megarampa, em julho do ano passado.

Leia + Sobre todos os Esportes

O evento é tão importante para ele, que também foi responsável por colocar seu rosto no Guinness World Records três vezes: um por ser o atleta mais jovem do X-Games, outro por ser o primeiro skatista a realizar a manobra 1080, no vertical, e o mais recente, por ser o medalhista de ouro mais jovem dos X-Games (masculino).

Gui Khury na gringa

O curitibano chega com moral para a disputa do evento, após vencer o Tony Hawk ‘s Vert Alert, campeonato de skate vertical que reúne os melhores atletas da modalidade no mundo inteiro, com lendas da atualidade e com nomes que já marcaram época no skate.

O evento foi realizado em Utah, nos Estados Unidos, e também garantiu vaga para competir nos X-Games.

Gui irá competir em duas modalidades: Vert e Vert Best Trick (melhor manobra no vertical). As finais das duas categorias irão ocorrer respectivamente na sexta e no sábado. Você pode acompanhar toda a ação no canal oficial dos X-Games. Confira a programação:

Sexta, 28 de junho 22h00 – Men’s Skateboard Vert – Final Sábado, 29 de junho 21h00 – Men’s Skateboard Vert Best Trick – Final

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP