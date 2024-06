Painéis solares aceleram os lucros com soluções tecnológicas

Segundo um levantamento da Sambatech, 85% das empresas ainda não possuem iniciativas em inovação, mas já perceberam o quanto é importante se atentar no assunto. Nesse cenário, o segmento responsável por atuar com painéis solares tem muito a ganhar, aumentando seus lucros, automatizando tarefas repetitivas e escalando no atendimento ao consumidor, mantendo qualidade e velocidade.

O segmento de painéis solares ganha força no Brasil

De acordo com dados da Agência Brasil, do total da potência instalada no país, 14,3% vêm da energia solar, perdendo apenas para a hídrica (51%). Para contextualizar, 2022 fechou com quase 18 GW instalados. Em 2023, as perspectivas foram em torno de 25 e 28 GW. Agora, em 2024, as expectativas aumentam ainda mais, colocando a área em destaque.

Nessa realidade, o número de atendimentos cresceu e o cliente busca economizar nas contas do mês. Do outro lado, o empresário vê essa demanda como uma ótima oportunidade de desenvolver novos negócios, investindo em um campo com previsões de evolução.

Segundo o Head de Vendas da Total IP, Tiago Sanches, as ferramentas da Total IP podem fazer a diferença nesse momento. “A solução do WhatsApp Corporativo Chip é indispensável para o setor de painéis solares, pois a comunicação rápida e eficiente é essencial para lidar com vendas, gerenciamento de pedidos, suporte técnico e outros aspectos da operação”, comenta.

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

Isso porque o mecanismo permite uma série de facilidades, otimizando o dia a dia do empreendimento. “A capacidade de ter todas as conversas gravadas e acessíveis em tempo real oferece transparência e controle sobre as interações com os clientes. Com a possibilidade de exportar conversas para análise e monitoramento da produtividade, as instituições de painéis solares podem identificar pontos de melhoria e otimizar seus processos continuamente”, afirma Sanches.

O WhatsApp Corporativo (Chip) é fundamental para as empresas de painéis solares

De maneira geral, a solução é principalmente direcionada para as equipes comerciais e operacionais, as quais dependem do WhatsApp para interagir com os clientes. Conforme um estudo da Fortunly, mais de 80% dos consumidores usam o aplicativo para perguntar sobre os produtos ou serviços antes de efetuar uma compra.

Por isso, contar com o WhatsApp Corporativo (Chip) é uma estratégia de sucesso. “Embora possa ser aplicável a diversos segmentos, sua eficácia é especialmente notável em setores nos quais a comunicação ágil e eficiente é crucial. Por isso destaco o serviço para as empresas responsáveis por fabricarem ou venderem painéis solares, porque precisam otimizar o trabalho de vendas humana e contar com tecnologia para atuar nos horários fora do expediente, ou seja, 24 horas”, acrescenta o especialista.

Logo, investir em tecnologia é benéfico, tanto de imediato quanto a longo prazo. Afinal, é o caminho para o futuro, aprimorando os procedimentos internos e agregando qualidade na operação. “Com nossa solução o gestor terá na palma de suas mãos uma excelente ferramenta para estabelecer processos claros e eficientes”, finaliza Sanches. Nesse cenário, contar com modernidades para elevar o rendimento, bem como a satisfação para quem busca o negócio, é essencial para fidelizar enquanto economiza recursos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP