A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo à prefeitura a criação de um comitê de Diversidade e Inclusão no município.

De acordo com a parlamentar, o órgão tem como finalidade a promoção da equidade de gênero e raça, a inclusão de pessoas LGBTQIAP+ e de pessoas com deficiência por meio de compromissos firmados para promover iniciativas de educação e conscientização em todos os âmbitos da administração pública municipal.

“Visamos fomentar ações que busquem contribuir para a promoção de um ambiente de trabalho diverso, com uma política direcionada a propor ações de sensibilização em todas as frentes, com engajamento das lideranças das equipes, voltadas a combater ativamente todas as formas de discriminação e preconceito”, explica Juliana.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (18) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

