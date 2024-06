Teatro Municipal recebe festival em homenagem à viola caipira em Americana

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe o Festival “Explorando Tradições – Semana da viola caipira contemporânea em Americana”, nesta quinta (20) e sexta-feira (21), às 20h. A entrada é gratuita, com doação voluntária de 1 kg de alimento ou 1 litro de leite. O festival, realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo em parceria com a VVT Ideias Culturais, e apoio do Comcult (Conselho Municipal de Cultura), conta com recursos da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022).

Na quinta-feira, a apresentação é da violeira Mel Moraes, primeira colocada no Concurso de Viola (categoria Contemporânea) e prêmio de Violeira Revelação (contemporânea) no evento Revelando São Paulo 2022. Na sexta-feira, sobe ao palco Ivan Vilela, um dos mais renomados violeiros instrumentais brasileiros da história.

“O festival é mais um fruto da Lei Paulo Gustavo em nosso município, democratizando o acesso a produções culturais de alto nível, reunindo artistas excelentes com muito a oferecer ao público”, diz a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Os artistas

Mel Moraes foi integrante do projeto “Viola com Elas” ao lado das violeiras Vitória da Viola e Carol Viola, mostrando a música instrumental feita por jovens mulheres para viola brasileira no estilo raiz, onde fizeram vários shows pelo Brasil e também na Argentina.

Em 2023 Mel Moraes lançou o seu primeiro álbum instrumental intitulado “Inspirações”, e em 2024 lançou os singles “Prosa de Violas” e “Big Bang”.

Ivan Vilela é compositor, violeiro, pesquisador e professor na Universidade de São Paulo (USP). Sua produção musical bebe de inúmeras fontes, indo de variados gêneros musicais das culturas populares – como o cururu – música erudita, do Clube da Esquina aos Beatles, da canção popular à composição clássica.

É responsável por uma vasta obra para a viola caipira, com mais de 20 álbuns lançados e indicações nos principais prêmios nacionais de música: Prêmio da Música Brasileira; IBAC; Prêmio Sharp; APCA e outros.

Nos dias 3 e 4 de julho, o Festival “Explorando Tradições” prossegue no Teatro Municipal com Vinícius Muniz, compositor, violeiro e artista audiovisual, e Laís de Assis, violeira, violonista, arranjadora, pesquisadora e arte-educadora.

